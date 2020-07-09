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Госорганы должны согласовать планы замены иностранного ПО до 2024 года
Госорганы и госкомпании до 2021 года должны согласовать планы замещения используемого иностранного ПО на отечественное, говорится в презентации премьер-министра РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:11
михаил мишустин
экономика
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353
60
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60
михаил мишустин, экономика

Госорганы должны согласовать планы замены иностранного ПО до 2024 года

16:52 09.07.2020 (обновлено: 18:11 09.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра выставки IT-проектов в технопарке имени А. С. Попова
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра выставки IT-проектов в технопарке имени А. С. Попова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ИННОПОЛИС (Татарстан), 9 июл - РИА Новости. Госорганы и госкомпании до 2021 года должны согласовать планы замещения используемого иностранного ПО на отечественное, говорится в презентации премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которую он продемонстрировал в ходе выступления на панельной дискуссии с участием IT-отрасли.
"Госорганы и госкомпании должны до 1 января 2021 года согласовать планы замещения используемого иностранного лицензионного ПО до 2024 года",-говорится в презентации.
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Михаил МишустинЭкономика
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