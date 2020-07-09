https://ria.ru/20200709/1574125863.html
Госорганы должны согласовать планы замены иностранного ПО до 2024 года
Госорганы и госкомпании до 2021 года должны согласовать планы замещения используемого иностранного ПО на отечественное, говорится в презентации премьер-министра РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:52
2020-07-09T18:11
михаил мишустин
экономика
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, экономика