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Лукашевич заявил о подготовке Украиной военного сценария по Донбассу
В Киеве активно готовят военный сценарий решения проблемы Донбасса, об этом свидетельствуют недавние высказывания украинских властей, заявил в четверг постпред... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:51
руслан хомчак
ситуация в днр и лнр
смм обсе
обсе
луганская народная республика
донецкая народная республика
военно-морские силы украины
александр лукашевич
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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руслан хомчак, ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, военно-морские силы украины, александр лукашевич, украина, в мире

Лукашевич заявил о подготовке Украиной военного сценария по Донбассу

16:51 09.07.2020
5663
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. В Киеве активно готовят военный сценарий решения проблемы Донбасса, об этом свидетельствуют недавние высказывания украинских властей, заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
По его словам, всё чаще наблюдаются попытки украинских официальных лиц нагнетать военную истерию. Так, на фоне фактически стартовавшей кампании подготовки к запланированным на осень местным выборам вновь эксплуатируется заезженный миф о "внешней угрозе".
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"Второго июля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что украинские военные "все больше внимания и времени уделяют подготовке войск к наступательным действиям в урбанизированной местности". С такими же ремарками выступил 5 июля и главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа. Это свидетельствует, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Руслан ХомчакСитуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВоенно-морские силы УкраиныАлександр ЛукашевичУкраинаВ мире
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