https://ria.ru/20200709/1574125818.html
Лукашевич заявил о подготовке Украиной военного сценария по Донбассу
В Киеве активно готовят военный сценарий решения проблемы Донбасса, об этом свидетельствуют недавние высказывания украинских властей, заявил в четверг постпред... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:51
2020-07-09T16:51
руслан хомчак
ситуация в днр и лнр
смм обсе
обсе
луганская народная республика
донецкая народная республика
военно-морские силы украины
александр лукашевич
украина
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564595478_0:120:2304:1416_1400x0_80_0_0_24c6441673686f433817f3e28b8bbd9f.jpg
https://ria.ru/20200703/1573861579.html
https://ria.ru/20200702/1573764992.html
1
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564595478_0:120:2304:1416_1400x0_80_0_0_24c6441673686f433817f3e28b8bbd9f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
руслан хомчак, ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, военно-морские силы украины, александр лукашевич, украина, в мире