Лукашевич заявил о подготовке Украиной военного сценария по Донбассу

По его словам, всё чаще наблюдаются попытки украинских официальных лиц нагнетать военную истерию. Так, на фоне фактически стартовавшей кампании подготовки к запланированным на осень местным выборам вновь эксплуатируется заезженный миф о "внешней угрозе".