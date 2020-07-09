Роспотребнадзор не обнаружил загрязнения реки Камы хлоридами

ПЕРМЬ, 9 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор Пермского края пришел к выводу, что содержание хлоридов в пробах воды из Камы не превышает гигиенический норматив и соответствует требованиям санитарных правил, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
Ранее "Уралхим", один из крупнейших в России производителей минеральных удобрений, сообщил, что решил остановить работу предприятия "Азот" в Пермском крае из-за загрязнения реки Кама хлоридами кальция. Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после появления информации о возможном загрязнении водного объекта.
"По результатам проведенных лабораторных исследований установлено, что содержание хлоридов в отобранных пробах воды в реке не превышает гигиенический норматив и соответствует требованиям СанПиН, гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. Превышения ПДК нет", — рассказали в надзорном органе. Собеседница агентства добавила, что результаты лабораторных исследований переданы в прокуратуру, которая разбирается в произошедшем.
В краевой прокуратуре корреспонденту РИА Новости пояснили, что проверка продолжается. Ведомством будут приняты меры прокурорского реагирования, если информация о загрязнении Камы подтвердится.