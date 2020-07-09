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Роспотребнадзор не обнаружил загрязнения реки Камы хлоридами
Роспотребнадзор Пермского края пришел к выводу, что содержание хлоридов в пробах воды из Камы не превышает гигиенический норматив и соответствует требованиям... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:51
уралхим
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пермский край
происшествия
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уралхим, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пермский край, происшествия

Роспотребнадзор не обнаружил загрязнения реки Камы хлоридами

16:51 09.07.2020
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© Фото : Free Art License / A.Savin / Kama River promenade and Kommunalny Bridge in Perm, RussiaНабережная реки Кама в Перми
Набережная реки Кама в Перми
© Фото : Free Art License / A.Savin / Kama River promenade and Kommunalny Bridge in Perm, Russia
Набережная реки Кама в Перми. Архивное фото
ПЕРМЬ, 9 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор Пермского края пришел к выводу, что содержание хлоридов в пробах воды из Камы не превышает гигиенический норматив и соответствует требованиям санитарных правил, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
Ранее "Уралхим", один из крупнейших в России производителей минеральных удобрений, сообщил, что решил остановить работу предприятия "Азот" в Пермском крае из-за загрязнения реки Кама хлоридами кальция. Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после появления информации о возможном загрязнении водного объекта.
"По результатам проведенных лабораторных исследований установлено, что содержание хлоридов в отобранных пробах воды в реке не превышает гигиенический норматив и соответствует требованиям СанПиН, гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. Превышения ПДК нет", — рассказали в надзорном органе. Собеседница агентства добавила, что результаты лабораторных исследований переданы в прокуратуру, которая разбирается в произошедшем.
В краевой прокуратуре корреспонденту РИА Новости пояснили, что проверка продолжается. Ведомством будут приняты меры прокурорского реагирования, если информация о загрязнении Камы подтвердится.
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УралхимФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Пермский крайПроисшествия
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