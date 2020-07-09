Роспотребнадзор не обнаружил загрязнения реки Камы хлоридами

"По результатам проведенных лабораторных исследований установлено, что содержание хлоридов в отобранных пробах воды в реке не превышает гигиенический норматив и соответствует требованиям СанПиН, гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. Превышения ПДК нет", — рассказали в надзорном органе. Собеседница агентства добавила, что результаты лабораторных исследований переданы в прокуратуру, которая разбирается в произошедшем.