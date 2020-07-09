Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574125675.html
В ЛНР число случаев COVID-19 достигло 551
Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 551, сообщили журналистам в четверг в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
минздрав лнр
луганская народная республика
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569845545_0:284:2985:1963_1400x0_80_0_0_d3e4d88528f295219f6c66963e5ec813.jpg
https://ria.ru/20200603/1572413913.html
луганская народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569845545_0:284:2985:1963_1400x0_80_0_0_d3e4d88528f295219f6c66963e5ec813.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569845545_71:0:2800:2047_1400x0_80_0_0_3147fa22ecea94a40271db9d202edf80.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569845545_412:0:2459:2047_1400x0_80_0_0_cce871e583bf6cf404a9036a33c14bf1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, минздрав лнр, луганская народная республика, воз, в мире

В ЛНР число случаев COVID-19 достигло 551

16:50 09.07.2020
167
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи в ЛНР
Машина скорой помощи в ЛНР
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 551, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе минздрава ЛНР.
По последним обнародованным данным минздрава ЛНР, на 8 июля в республике было выявлено 542 человека с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 13 человек, у которых был выявлен коронавирус.
Объявление о необходимости соблюдать дистанцию в связи с коронавирусной инфекцией на остановке в Ялте
3 июня, 16:15Распространение нового коронавируса
Названы симптомы коронавируса у домашних животных
"Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 9 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 551", - сообщил представитель пресс-службы.
По его словам, выписаны "с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус" в общей сложности 472 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Минздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВОЗВ мире
Рекомендуем
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Лукашевич заявил о подготовке Украиной военного сценария по Донбассу
Лондон
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 85
Скульптура Homunculus Loxodontus Маргрит ван Брифорт
Суд взыскал с производителя игрушек 8,8 млн рублей за контрафакт "ждунов"
Набережная реки Кама в Перми
Роспотребнадзор не обнаружил загрязнения реки Камы хлоридами
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра выставки IT-проектов в технопарке имени А. С. Попова
Госорганы должны согласовать планы замены иностранного ПО до 2024 года
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии число жертв коронавируса достигло 352
Наблюдатель ОБСЕ в Донбассе
ДНР смягчила режим пропуска сотрудников ОБСЕ
Ольга Кобцева
Киев отодвинул возможный обмен пленными на непонятный срок, заявили в ЛНР
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в технопарке имени А. С. Попова
Мишустин поручил госкомпаниям создать программу цифровой трансформации
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили позицию Венецианской комиссии по языковой реформе в Латвии
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой в режиме видеоконференции
Путин рассказал об основе государственной политики
Участники протестов в Белграде
Эксперт оценил внутреннюю обстановку в Сербии
Здание Министерства иностранных дел
В МИД оценили ситуацию в Афганистане
Встреча контактной группы по Украине в Минске
Донбасс и Киев договорились по двум статьям закона о статусе региона
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции по случаю открытия в Дагестане, Воронежской и Пензенской областях медицинских центров Министерства обороны РФ
Путин отметил необходимость улучшения деловой среды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:53В Томской области продлили режим ограничений из-за COVID-19
08:51На Украине один населенный пункт остается подтопленным после наводнения
08:46В Роскачестве назвали надпись "бездрожжевой хлеб" маркетинговой уловкой
08:46В Приморье усилят бригады медиков из-за задержек в прибытии скорых
08:42В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
08:41На Ямале продлили режим самоизоляции
08:39Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
Лента новостейМолния