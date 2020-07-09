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Распространение нового коронавируса
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В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 85
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 85, до 44 602, количество выявленных заболевших увеличилось на 642 - до 287 621 человека,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:48
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, великобритания, в мире

В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 85

16:48 09.07.2020
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© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 9 июл - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 85, до 44 602, количество выявленных заболевших увеличилось на 642 - до 287 621 человека, говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава страны.
Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 85, заболевших - 630.
В четверг минздрав также объявил о расширении списка так называемых "ключевых работников", которым будет предложено пройти тест на COVID-19 даже при отсутствии симптомов. Теперь пройти тестирование смогут таксисты, уборщики, продавцы в магазинах и аптеках.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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