Мишустин поручил госкомпаниям создать программу цифровой трансформации

КАЗАНЬ, 9 июл - РИА Новости. Российские компании с госучастием должны будут разработать программу цифровой трансформации, которая предусматривает приоритетное использование российского программного обеспечения, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня действует ограничение на закупки иностранного программного обеспечения для государственных нужд. Многим это не нравится. Но это условие будет распространяться на IT-закупки компаний с государственным участием, а также на их дочерние структуры. Они будут должны подготовить программу цифровой трансформации, которая предусматривает приоритетное использование отечественных программных решений, и их будет рассматривать правительственная комиссия по цифровому развитию", - заявил Мишустин в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии.
Премьер отметил, что это позволит активизировать спрос на российские программные продукты.