Мишустин поручил госкомпаниям создать программу цифровой трансформации

"Сегодня действует ограничение на закупки иностранного программного обеспечения для государственных нужд. Многим это не нравится. Но это условие будет распространяться на IT-закупки компаний с государственным участием, а также на их дочерние структуры. Они будут должны подготовить программу цифровой трансформации, которая предусматривает приоритетное использование отечественных программных решений, и их будет рассматривать правительственная комиссия по цифровому развитию", - заявил Мишустин в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии.