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Мишустин поручил госкомпаниям создать программу цифровой трансформации
Российские компании с госучастием должны будут разработать программу цифровой трансформации, которая предусматривает приоритетное использование российского... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:12
михаил мишустин
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
михаил мишустин, экономика

Мишустин поручил госкомпаниям создать программу цифровой трансформации

16:46 09.07.2020 (обновлено: 18:12 09.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в технопарке имени А. С. Попова
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в технопарке имени А. С. Попова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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КАЗАНЬ, 9 июл - РИА Новости. Российские компании с госучастием должны будут разработать программу цифровой трансформации, которая предусматривает приоритетное использование российского программного обеспечения, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня действует ограничение на закупки иностранного программного обеспечения для государственных нужд. Многим это не нравится. Но это условие будет распространяться на IT-закупки компаний с государственным участием, а также на их дочерние структуры. Они будут должны подготовить программу цифровой трансформации, которая предусматривает приоритетное использование отечественных программных решений, и их будет рассматривать правительственная комиссия по цифровому развитию", - заявил Мишустин в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии.
Премьер отметил, что это позволит активизировать спрос на российские программные продукты.
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Михаил МишустинЭкономика
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