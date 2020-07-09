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В МИД оценили ситуацию в Афганистане
Визит главы Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдуллы Абдуллы в Пакистан будет способствовать продвижению афганского урегулирования,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:40
мария захарова
абдулла абдулла
афганистан
пакистан
талибан
кабул (город)
в мире
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афганистан
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
мария захарова, абдулла абдулла, афганистан, пакистан, талибан, кабул (город), в мире

В МИД оценили ситуацию в Афганистане

16:40 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел
© РИА Новости / Владимир Баранов
Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Визит главы Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдуллы Абдуллы в Пакистан будет способствовать продвижению афганского урегулирования, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы знаем о запланированном визите представителя высшего совета по национальному примирению Исламской Республики Афганистан в Пакистан. Мы рассчитываем, что эта поездка будет способствовать укреплению связей между Исламабадом и Кабулом, продвижению процесса мирного урегулирования в Афганистане", - сказала она.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Мария ЗахароваАбдулла АбдуллаАфганистанПакистанТалибанКабул (город)В мире
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