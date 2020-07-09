В МИД оценили ситуацию в Афганистане

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Визит главы Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдуллы Абдуллы в Пакистан будет способствовать продвижению афганского урегулирования, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы знаем о запланированном визите представителя высшего совета по национальному примирению Исламской Республики Афганистан в Пакистан. Мы рассчитываем, что эта поездка будет способствовать укреплению связей между Исламабадом и Кабулом, продвижению процесса мирного урегулирования в Афганистане", - сказала она.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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