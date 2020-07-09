Эксперт оценил внутреннюю обстановку в Сербии

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сохранение напряженности на фоне антиправительственных протестов в Сохранение напряженности на фоне антиправительственных протестов в Сербии возможно, могут быть новые выступления, но властям страны они не угрожают, считает старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров

В ночь на среду, как и в предыдущую, в ряде городов Сербии прошли антиправительственные акции. Протестующие выражали недовольство нынешней эпидемиологической ситуацией в стране и действиями властей по противодействию распространению коронавируса, требовали предоставления "правдивых" сведений о жертвах COVID-19 и ругали политику президента Александра Вучича

По данным службы скорой помощи, при беспорядках в столице Сербии в ночь на четверг различные травмы получили 36 человек, из которых 19 – сотрудники полиции. Число задержанных МВД обещало сообщить в четверг. Вице-мэр Белграда Горан Весич оценил ущерб только от первой ночи беспорядков в 127 тысяч евро. В четверг премьер Ана Брнабич сообщила о новом ужесточении антикоронавирусных мер.

"Здесь сами по себе противоэпидемиологические меры, которые приняло решение усилить правительство, являются лишь поводом - это продолжение тех выступлений оппозиции, с которыми Сербия сталкивается, начиная с прошлого года… Очевидно, что вряд ли это ограничится протестами против антикоронавирусных мер, вполне возможно, что следующим поводом для выступлений станут переговоры между Белградом и Приштиной о статусе Косово и так далее", - сказал Искендеров РИА Новости.

По его мнению, учитывая то, что сейчас против Вучича выступают "и прозападные силы, которые не смогли пройти в парламент, и традиционные радикалы, и те силы, которые позиционируют себя как пророссийские, и анархистские, антиглобалистские и прочие элементы", сохранение напряженности в стране возможно, возможны и новые выступления.

"Однако на мой взгляд существованию правящей коалиции и лично президентству Александра Вучича они не угрожают", - считает эксперт. По его словам, сейчас позиции правящей коалиции достаточно прочные, что показали результаты прошедших парламентских выборов.

Искендеров отметил, что сейчас оппозиция в стране разобщена, а в сербском обществе существует запрос на политическую стабильность, решение социально-экономических проблем и более активное позиционирование страны на международной арене. Как подчеркнул эксперт, если в прошлом году протесты оппозиции представляли определенную угрозу внутриполитической стабильности и позициям правящей коалиции, то сейчас они вряд ли выльются во что-то более серьезное.

По мнению аналитика, власти страны реагируют на протесты адекватно. "Надо учесть, что ситуация в Сербии и действия Александра Вучича находятся под пристальным вниманием со стороны международного сообщества и со стороны ЕС прежде всего, так что он (Вучич – ред.), конечно, не будет применять избыточную силу", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что ситуация, скорее всего, стабилизируется в ближайшую неделю или две.

"Все-таки коронавирусная инфекция представляет реальную угрозу, и на мой взгляд, даже среди того сегмента сербского общества, которое недовольно властями, существует понимание того, что эта угроза никуда не делась, и ужесточение мер в принципе - это объективная реальность, и это действительно вынужденная мера", - заключил эксперт.