ВТБ запустил серию онлайн-конференций с представителями эмитентов

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ВТБ Капитал Инвестиции (входит в группу ВТБ) запустил цикл онлайн-конференций с эмитентами, в рамках которых частные инвесторы могут задавать интересующие вопросы о деятельности компаний, акции которых торгуются на бирже, сообщает пресс-служба банка.
"Повышение финансовой грамотности в стране является одной из важных задач ВТБ Капитал Инвестиции. Новый цикл конференций дополнит работу по этому направлению", - говорится в сообщении.
Пресс-служба напоминает, что в прошлом году был запущен образовательный проект Школа инвестора ВТБ - на специальном разделе сайта банка в удобном формате представлена подборка материалов по рынку ценных бумаг, записанные сотрудниками ВТБ виджеты, предложены мини-курсы с оценкой знаний на базе тестов.
С началом пандемии коронавируса на базе Школы инвестора стартовал еще один важный проект - еженедельные онлайн-конференции на тему инвестиций, в ходе которых любой желающий может задать вопрос. Аналитическая команда и другие представители ВТБ Капитал Инвестиции предоставляют на него ответ в электронной форме в режиме онлайн. К настоящему моменту проведены уже 17 мероприятий, в них приняло участие более 30 тысяч человек.
"Создание и развитие такой системы коммуникаций должно сделать инвестиции проще, понятнее и прозрачнее. Мы видим большой спрос на такие мероприятия и позитивный отклик от аудитории, поэтому и дальше будем развивать данный проект. Интерес к инвестициям в России сейчас растет стремительными темпами, наша задача – поддержать его и предоставить все возможности для того, чтобы их инструменты работали максимально эффективно", - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Владимир Потапов.