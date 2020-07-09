ДНР смягчила режим пропуска сотрудников ОБСЕ

"На заседании контактной группы 25 июня глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине посол Яшар Халит Чевик просил нас рассмотреть вопрос об отмене требования по прохождению карантина при пересечении линии соприкосновения, выражая согласие с необходимостью для сотрудников миссии иметь при себе результат тестирования", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.