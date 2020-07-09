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ДНР смягчила режим пропуска сотрудников ОБСЕ
Режим пропуска сотрудников миссии ОБСЕ на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики на фоне COVID-19 смягчен, обязательная самоизоляция для... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация в днр и лнр
наталья никонорова
донбасс
донецкая народная республика
денис пушилин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, ситуация в днр и лнр, наталья никонорова, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, воз, в мире

ДНР смягчила режим пропуска сотрудников ОБСЕ

16:36 09.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНаблюдатель ОБСЕ в Донбассе
Наблюдатель ОБСЕ в Донбассе
© РИА Новости / Стрингер
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Наблюдатель ОБСЕ в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Режим пропуска сотрудников миссии ОБСЕ на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики на фоне COVID-19 смягчен, обязательная самоизоляция для них отменена, заявила в четверг полпред ДНР в контактной группе по Донбассу, глава МИД республики Наталья Никонорова.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Указом главы республики Дениса Пушилина запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших из государств, определенных штабом по предупреждению распространения COVID-19 как страны с неблагополучной эпидситуацией, введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
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"На заседании контактной группы 25 июня глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине посол Яшар Халит Чевик просил нас рассмотреть вопрос об отмене требования по прохождению карантина при пересечении линии соприкосновения, выражая согласие с необходимостью для сотрудников миссии иметь при себе результат тестирования", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
Полпред ДНР отметила, что в связи со смягчением режима повышенной готовности, введенном в республике из-за COVID-19, принято решение упростить порядок допуска сотрудников миссии на территорию республики.
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"В частности, было решено отменить требование о прохождении данными сотрудниками карантина при въезде в республику, но при условии, что въезжающие лица предъявят отрицательные результаты теста на коронавирус, а также пройдут повторный тест через 14 дней", - добавила Никонорова.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваДонбассДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВОЗВ мире
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