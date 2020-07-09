Киев отодвинул возможный обмен пленными на непонятный срок, заявили в ЛНР

"Именно в лице господина Резникова была аннулирована договоренность гуманитарной группы о времени и сроках предоставления информации по разыскиваемым лицам в связи с предложенными четырьмя категориями посла Фриша. Именно Украина на ходу придумала еще дополнительные две категории, и именно Украина аннулировала саму возможность обмена информацией по разыскиваемым лицам и освобождение людей в очередной раз отложилось на непонятный срок", - пояснила Кобцева.