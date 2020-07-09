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Киев отодвинул возможный обмен пленными на непонятный срок, заявили в ЛНР
Представители Киева на прошедшем в среду заседании контактной группы аннулировали договоренности об обмене информацией по разыскиваемым лицам и тем самым... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:34
алексей резников
ситуация в днр и лнр
ольга кобцева
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алексей резников, ситуация в днр и лнр, ольга кобцева, луганская народная республика, донецкая народная республика, киев, в мире

Киев отодвинул возможный обмен пленными на непонятный срок, заявили в ЛНР

16:34 09.07.2020
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© РИА НовостиОльга Кобцева
Ольга Кобцева
© РИА Новости
Ольга Кобцева. Архивное фото
ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Представители Киева на прошедшем в среду заседании контактной группы аннулировали договоренности об обмене информацией по разыскиваемым лицам и тем самым отодвинул возможный обмен пленными на непонятный срок, заявила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.
Ранее Кобцева сообщила, что представители Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках в ходе прошедшей во вторник видеоконференции гуманитарной группы по Донбассу договорились об обмене информацией о разыскиваемых лицах. В пресс-службе офиса президента Украины заявили, что представители Киева в трехсторонней контактной группе подтвердили готовность к скорейшему взаимному обмену удерживаемыми лицами в формате "всех на всех" и ждут письменного подтверждения со стороны ДНР и ЛНР.
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"Данная риторика не отражает действительной картины диалога вчерашнего заседания трехсторонней контактной группы. Именно в лице Украины были аннулированы договоренности видеоконференции гуманитарной подгруппы от 7 июля", - заявила представитель ЛНР.
Она уточнила, что координатор гуманитарной группы от ОБСЕ Тони Фриш предложил классифицировать информацию по разыскиваемым лицам в рамках четырех категорий, а также обозначил дату и время предоставления по ним информации. По словам Кобцевой, в ответ на это первый замглавы делегации Киева в трехсторонней контактной группе Алексей Резников в ходе заседания аннулировал договоренность гуманитарной группы о времени и сроках предоставления информации по разыскиваемым лицам.
"Именно в лице господина Резникова была аннулирована договоренность гуманитарной группы о времени и сроках предоставления информации по разыскиваемым лицам в связи с предложенными четырьмя категориями посла Фриша. Именно Украина на ходу придумала еще дополнительные две категории, и именно Украина аннулировала саму возможность обмена информацией по разыскиваемым лицам и освобождение людей в очередной раз отложилось на непонятный срок", - пояснила Кобцева.
Первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР - 20.
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Алексей РезниковСитуация в ДНР и ЛНРОльга КобцеваЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаКиевВ мире
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