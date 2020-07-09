Дело Джигурды о визите в Дивеево рассмотрит суд в Москве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Дело об административном правонарушении, совершенном актером Никитой Джигурдой при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в закрытом на карантин нижегородском Дивееве, перенесено для рассмотрения в Москву, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Ранее информированный источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что на Джигурду и двух его спутников, приехавших в закрытое на карантин Дивеево, составлено три протокола по статье 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Джигурда подтвердил РИА Новости, что намеренно посетил монастырь в Дивеево после инцидента с Анастасией Волочковой. Актёр заявил, что вместе с ним были телохранитель и журналист, они проехали в монастырь объездной дорогой, на которой не было указателей о карантине.
"Суд в Нижегородской области постановил направить административный материал в отношении Джигурды по месту жительства. Определением Дивеевского районного суда административные материалы направлены в Москву", - говорится в сообщении.
Ранее в Дивеевский районный суд поступили дела об административных правонарушениях, совершенных балериной Анастасией Волочковой и ее спутником, приехавшими в Серафимо-Дивеевский монастырь. По ходатайству Волочковой и ее водителя административные материалы переданы на рассмотрение по месту их жительства в Москве.
Ранее сообщалось, что в середине апреля коронавирус нашли у нескольких десятков насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. С 25 апреля монастырь по решению Роспотребнадзора находился на карантине. Такие же меры были приняты в отношении села Дивеево. Карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре был отменен с 11 июня, однако село Дивеево по-прежнему остается закрытым из-за сложной эпидемиологической обстановки. По данным регионального оперштаба, в Дивеево зафиксировано 424 случая заражения коронавирусом.
Серафимо-Дивеевский монастырь - православная женская обитель, расположена в селе Дивеево Нижегородской области. Почитается верующими как четвертый земной удел Богородицы (земля, которая находится под ее особым покровительством). В Троицком соборе монастыря хранятся почитаемые мощи святого преподобного Серафима Саровского.
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