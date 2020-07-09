Дело Джигурды о визите в Дивеево рассмотрит суд в Москве

Серафимо-Дивеевский монастырь - православная женская обитель, расположена в селе Дивеево Нижегородской области. Почитается верующими как четвертый земной удел Богородицы (земля, которая находится под ее особым покровительством). В Троицком соборе монастыря хранятся почитаемые мощи святого преподобного Серафима Саровского.