Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574123634.html
Дело Джигурды о визите в Дивеево рассмотрит суд в Москве
Дело об административном правонарушении, совершенном актером Никитой Джигурдой при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в закрытом на карантин нижегородском РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
никита джигурда
анастасия волочкова
москва
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148361/98/1483619806_0:210:2893:1837_1400x0_80_0_0_0fb1b9fd6e40af3a4a073fdc6aa09c3b.jpg
https://ria.ru/20200630/1573710310.html
5
москва
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/148361/98/1483619806_0:210:2893:1837_1400x0_80_0_0_0fb1b9fd6e40af3a4a073fdc6aa09c3b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/148361/98/1483619806_82:0:2813:2048_1400x0_80_0_0_e51ae848226e7a629bc36dd843da2473.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/148361/98/1483619806_423:0:2471:2048_1400x0_80_0_0_e15d1af393d6ddfe88494c59700d2dc5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), никита джигурда, анастасия волочкова, москва, нижегородская область, происшествия

Дело Джигурды о визите в Дивеево рассмотрит суд в Москве

16:33 09.07.2020
5555
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктер Никита Джигурда
Актер Никита Джигурда
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Дело об административном правонарушении, совершенном актером Никитой Джигурдой при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в закрытом на карантин нижегородском Дивееве, перенесено для рассмотрения в Москву, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Ранее информированный источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что на Джигурду и двух его спутников, приехавших в закрытое на карантин Дивеево, составлено три протокола по статье 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Джигурда подтвердил РИА Новости, что намеренно посетил монастырь в Дивеево после инцидента с Анастасией Волочковой. Актёр заявил, что вместе с ним были телохранитель и журналист, они проехали в монастырь объездной дорогой, на которой не было указателей о карантине.
"Суд в Нижегородской области постановил направить административный материал в отношении Джигурды по месту жительства. Определением Дивеевского районного суда административные материалы направлены в Москву", - говорится в сообщении.
Ранее в Дивеевский районный суд поступили дела об административных правонарушениях, совершенных балериной Анастасией Волочковой и ее спутником, приехавшими в Серафимо-Дивеевский монастырь. По ходатайству Волочковой и ее водителя административные материалы переданы на рассмотрение по месту их жительства в Москве.
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь в Нижегородской области
30 июня, 21:55Нижегородская область
Нижегородская епархия поддержала сохранение карантина в Дивеево
Ранее сообщалось, что в середине апреля коронавирус нашли у нескольких десятков насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. С 25 апреля монастырь по решению Роспотребнадзора находился на карантине. Такие же меры были приняты в отношении села Дивеево. Карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре был отменен с 11 июня, однако село Дивеево по-прежнему остается закрытым из-за сложной эпидемиологической обстановки. По данным регионального оперштаба, в Дивеево зафиксировано 424 случая заражения коронавирусом.
Серафимо-Дивеевский монастырь - православная женская обитель, расположена в селе Дивеево Нижегородской области. Почитается верующими как четвертый земной удел Богородицы (земля, которая находится под ее особым покровительством). В Троицком соборе монастыря хранятся почитаемые мощи святого преподобного Серафима Саровского.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
1621000
Обсудить 5
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Никита ДжигурдаАнастасия ВолочковаМоскваНижегородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Мэр Сеула Пак Вон Сун
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Демонстрация на экране в Центральной избирательной комиссии РФ данных с предварительными итогами голосования по поправкам в Конституцию РФ в Чеченской Республике
В НОМ обсудили информационные атаки во время референдума по Конституции
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Песков ответил на сообщение о разговоре Путина и Лукашенко об объединении
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Медики в полевом госпитале
В Алтайском крае развернули три "ковидных" госпиталя
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
В СК рассказали, кто дал показания против Фургала
Здание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала запрет для депутатов всех уровней быть членами ОП
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Государственного совета по вопросам аграрной политики
Медведев рассказал об отношениях с Путиным
Приборная панель автомобиля
Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час
Украинский военный
В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки
Депрессия
Японские ученые доказали, что причиной депрессии является вирус
Протестующий против аннексии территорий Западного берега реки Иордан держит флаг Палестины перед израильскими военными
МИД предостерег Израиль от аннексии палестинских территорий
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД не исключили ответных мер на санкции Великобритании против России
Сергей Фургал
Стала известна информация о собственности Фургала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:53В Томской области продлили режим ограничений из-за COVID-19
08:51На Украине один населенный пункт остается подтопленным после наводнения
08:46В Роскачестве назвали надпись "бездрожжевой хлеб" маркетинговой уловкой
08:46В Приморье усилят бригады медиков из-за задержек в прибытии скорых
08:42В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
08:41На Ямале продлили режим самоизоляции
08:39Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
Лента новостейМолния