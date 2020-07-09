Выяснилось, в каких регионах России туристы активнее покупают авиабилеты

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Эксперты назвали российские регионы, где объем бронирований авиабилетов в июне превысил показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает Biletix.

По данным сервиса для путешественников, в первую пятерку по восстановлению спроса на перелеты вошли Калужская область (плюс 57 процентов к объемам прошлого года), Крым (плюс 49 процентов), Татарстан (плюс 38 процентов), Башкортостан (плюс 37 процентов) и Калининградская область (плюс 30 процентов).

Также положительную динамику продемонстрировали Санкт-Петербург, Кировская, Кемеровская, Воронежская области и Хабаровский край.

В целом по России объем продаж авиабилетов туда-обратно с начала мая к концу июля восстановился с 4,3 до 79,8 процента от показателей прошлого года, а железнодорожных – с 12,3 до 35,5 процента, отмечают аналитики агентства.

Лидерами антирейтинга стали Забайкальский край (количество бронирований уменьшилось на 86 процентов по сравнению с июнем прошлого года), Хакасия (минус 78 процентов), Приморский край (минус 76 процентов), Томская область (минус 76 процентов) и Пензенская область (минус 74 процентов).