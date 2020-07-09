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Туризм
https://ria.ru/20200709/1574123630.html
Выяснилось, в каких регионах России туристы активнее покупают авиабилеты
Эксперты назвали российские регионы, где объем бронирований авиабилетов в июне превысил показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает Biletix. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T22:29
туризм
туризм
новости - туризм
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм

Выяснилось, в каких регионах России туристы активнее покупают авиабилеты

18:26 09.07.2020 (обновлено: 22:29 09.07.2020)
424
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Внуково
Пассажиры в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Эксперты назвали российские регионы, где объем бронирований авиабилетов в июне превысил показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает Biletix.
По данным сервиса для путешественников, в первую пятерку по восстановлению спроса на перелеты вошли Калужская область (плюс 57 процентов к объемам прошлого года), Крым (плюс 49 процентов), Татарстан (плюс 38 процентов), Башкортостан (плюс 37 процентов) и Калининградская область (плюс 30 процентов).
Также положительную динамику продемонстрировали Санкт-Петербург, Кировская, Кемеровская, Воронежская области и Хабаровский край.
В целом по России объем продаж авиабилетов туда-обратно с начала мая к концу июля восстановился с 4,3 до 79,8 процента от показателей прошлого года, а железнодорожных – с 12,3 до 35,5 процента, отмечают аналитики агентства.
Лидерами антирейтинга стали Забайкальский край (количество бронирований уменьшилось на 86 процентов по сравнению с июнем прошлого года), Хакасия (минус 78 процентов), Приморский край (минус 76 процентов), Томская область (минус 76 процентов) и Пензенская область (минус 74 процентов).
В Москве, крупнейшем авиационном хабе страны, восстановление спроса на авиабилеты в июне составило 94,2 процента от показателей аналогичного периода прошлого года. На железнодорожные — 32 процента к показателям прошлого года.
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
6 июля, 08:00Туризм
Срочно бронировать? Как меняются цены на авиабилеты по России
210000
ТуризмТуризмНовости - Туризм
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