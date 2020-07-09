Легкомоторные самолеты патрулируют леса в Подмосковье

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Московской области постоянно патрулирует леса на легкомоторном самолете и с помощью беспилотников. Это необходимо, чтобы своевременно находить очаги возгораний. Об этом сообщил телеканал "360".

Два пилота поднимаются в небо на легкомоторном самолете Cessna-182. Они осматривают территорию и проверяют, имеются ли в лесу очаги возгорания. Cessna-182 выбрали для патрулирования неслучайно. С борта этого самолета у пилота имеется хороший обзор, во многом это происходит благодаря верхнему положению крыла. Воздушное судно летит достаточно низко над землей. Если пилот замечает дым, он подлетает ближе для оценки масштабов бедствия.

"Мы в режиме реального времени наблюдаем за всей территорией Московской области. На территории области размещено 89 камер", – уточнил начальник отдела охраны лесов комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Помимо самолета обстановку мониторят беспилотники. Однако они не могут полноценно заменить человека. В небе над Луховицами из самолета можно разглядеть Владимирскую и Рязанскую области. Оптика не способна на такое. Кроме того, во время крупных пожаров с самолетов можно руководить теми, кто борется с возгоранием на земле.