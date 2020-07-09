МИД предостерег Израиль от аннексии палестинских территорий

"Мы считаем, что попытка распространения израильского суверенитета на палестинские территории не только поставит крест на перспективе двугосударственного решения, но и скорее всего спровоцирует новый опасный виток насилия в регионе, еще больше разогреет радикальные протестные настроения", - сказала Захарова.