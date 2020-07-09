Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час

Камера якобы зафиксировала, как Ford Focus ехал со скоростью 703 километра в час.

В ГИБДД допустили повышение максимальной скорости на дорогах

В ГИБДД допустили повышение максимальной скорости на дорогах

Издание объяснило эту цифру возможным сбоем техники. Тем не менее полицейских не смутило столь значительное превышение, поэтому женщине выписали штраф в 850 евро.