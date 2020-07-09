https://ria.ru/20200709/1574123342.html
Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час
Жительницу итальянской провинции Анкона оштрафовали за превышение скорости, сообщил портал Autoappassionati. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:32
2020-07-09T17:06
ford motor
италия
в мире
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https://ria.ru/20200708/1574079372.html
aleks.malahoff
Оспаривать не надо. Надо подать в книгу Гинесса. Тем более есть оф данные.
82
Андрей Мартынов
Нечего гонять с такой скоростью. Ехала бы 600 км /ч, тогда бы не оштрафовали.
68
23
италия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150611/82/1506118239_0:171:3439:2105_1400x0_80_0_0_d74d3325526881292560e5d12347c3f7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ford motor, италия, в мире