Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Журналисты перед началом пресс-конференции
Медиавойны
https://ria.ru/20200709/1574123312.html
В МИД не исключили ответных мер на санкции Великобритании против России
Москва оставляет за собой право на адекватные ответные меры после решения Лондона о санкциях по "делу Магнитского", заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:31
медиавойны
мария захарова
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
великобритания
москва
лондон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564618447_0:0:2968:1670_1400x0_80_0_0_e1c43b2d1514c04cbc170e6b97011c42.jpg
https://ria.ru/20200707/1574000655.html
2
великобритания
москва
лондон
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564618447_0:0:2968:1670_1400x0_80_0_0_e1c43b2d1514c04cbc170e6b97011c42.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564618447_237:0:2968:2048_1400x0_80_0_0_41bf041c310de52a67e640832c278d9c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564618447_920:0:2968:2048_1400x0_80_0_0_3ee128ae6cb40185f742897f3212ecfd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, великобритания, москва, лондон, в мире

В МИД не исключили ответных мер на санкции Великобритании против России

16:31 09.07.2020
430
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Москва оставляет за собой право на адекватные ответные меры после решения Лондона о санкциях по "делу Магнитского", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Великобритания опубликовала свой "список Магнитского", в который вошли глава СК Александр Бастрыкин и другие представители правоохранительных органов РФ.
"Безусловно, это политически ангажированное решение, оно окажет весьма негативное влияние на двусторонние отношения наших стран, которым и без того за последние несколько лет именно британской стороной был нанесён серьёзный ущерб", - сказала Захарова на брифинге.
"Принцип взаимности является одним из основополагающих в межгосударственных отношениях, поэтому оставляем за собой право на принятие адекватных ответных мер и призываем Лондон отказаться от языка безосновательных обвинений, выбрав путь цивилизованного диалога об имеющихся проблемах и озабоченностях", - добавила она.
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
7 июля, 12:33
В Кремле назвали санкции Великобритании недружественными шагами
2771000
Обсудить 2
МедиавойныМария ЗахароваСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинВеликобританияМоскваЛондонВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД отверг причастность руководства Чечни к убийству в Австрии
Протестующий против аннексии территорий Западного берега реки Иордан держит флаг Палестины перед израильскими военными
МИД предостерег Израиль от аннексии палестинских территорий
Журналист Аркадий Бабченко во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 31 мая 2018 года
В СЖР прокомментировали включение Бабченко в список экстремистов
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия призвала к скорейшему проведению консультаций с Чехией
Приборная панель автомобиля
Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Лукашевич заявил о подготовке Украиной военного сценария по Донбассу
Российский летчик Константин Ярошенко
Посольству не удалось передать средства защиты для Ярошенко
Ольга Кобцева
Киев отодвинул возможный обмен пленными на непонятный срок, заявили в ЛНР
Актер Никита Джигурда
Дело Джигурды о визите в Дивеево рассмотрит суд в Москве
Невский проспект в Санкт-Петербурге
В Петербурге начали строить новый корпус госпиталя для ветеранов войн
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В партии Порошенко прокомментировали записи "переговоров с Путиным"
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали запрет RT в странах Прибалтики
Платежная система PayPal
PayPal отключит внутренние переводы в России с 31 июля
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили позицию Венецианской комиссии по языковой реформе в Латвии
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия поддерживает диалог между курдами и Дамаском о будущем Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:53В Томской области продлили режим ограничений из-за COVID-19
08:51На Украине один населенный пункт остается подтопленным после наводнения
08:46В Роскачестве назвали надпись "бездрожжевой хлеб" маркетинговой уловкой
08:46В Приморье усилят бригады медиков из-за задержек в прибытии скорых
08:42В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
08:41На Ямале продлили режим самоизоляции
08:39Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
Лента новостейМолния