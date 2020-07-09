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МИД отверг причастность руководства Чечни к убийству в Австрии
Москва отвергает сообщения о якобы причастности властей Чечни к убийству чеченского блогера под Веной, подобные спекуляции неуместны и только мешают... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:37
мария захарова
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чеченская республика (чечня)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
австрия
в мире
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РИА Новости
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353
60
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мария захарова, россия, чеченская республика (чечня), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), австрия, в мире

МИД отверг причастность руководства Чечни к убийству в Австрии

16:31 09.07.2020 (обновлено: 16:37 09.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Москва отвергает сообщения о якобы причастности властей Чечни к убийству чеченского блогера под Веной, подобные спекуляции неуместны и только мешают объективному расследованию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В настоящее время ведётся выяснение обстоятельств случившегося, в том числе уточнение гражданства убитого и задержанных. Российское посольство в Австрии активно взаимодействует с компетентными структурами этого государства", - сказала Захарова на брифинге.
"В прессе циркулируют различные версии случившегося, подоплеки преступления. Не исключается вероятность криминальных мотивов, мы с сожалением отмечаем, что в ряде публикаций появились домыслы о возможной причастности к убийству официальных властей Чеченской республики. Мы самым решительным образом отводим эти инсинуации и считаем подобные спекуляции неуместными и мешающими объективному расследованию", - добавила она.
Ранее представитель полиции Вальтер Шварценеккер сообщил РИА Новости, что проситель убежища из России был убит в минувшую субботу вечером в городе Герасдорф рядом с Веной. Представитель прокуратуры Корнойбурга (Нижняя Австрия) Фридрих Кель сообщил РИА Новости, что убитый - гражданин России чеченского происхождения по имени Мартин Бек. Задержаны и помещены в СИЗО двое подозреваемых в убийстве, они также чеченцы. Следствие не исключает политического мотива убийства, отметил Кёль.
Как ранее сообщал телеканал OE24, следствие исходит из того, что убийство было заказным. По данным телеканала, речь идет о 43-летнем выходце из Чечни, который вел видеоблог в YouTube под именем "Анзор из Вены". Урожденный Мамичан У. приехал в Австрию в 2005 году и недавно получил паспорт иностранца на имя Мартин Б.
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Мария ЗахароваРоссияЧеченская республика (Чечня)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АвстрияВ мире
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