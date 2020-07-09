PayPal отключит внутренние переводы в России с 31 июля

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Платежный сервис Платежный сервис PayPal с 31 июля прекратит внутренние переводы в России , будут доступны только международные платежи, сообщила компания.

Изменения вступают в силу 31 июля.

Такое решение в PayPal приняли на фоне изменений в законе "О национальной платежной системе", вступивших в силу в начале июля. Теперь сервисы электронных платежей и привлекаемые ими организации не могут передавать сведения о переводах по России за рубеж.

Новые правила не действуют при международных переводы, а также в случаях, когда передача сведений требуется для рассмотрения заявлений клиентов об использовании электронных средств платежа без их согласия.

Комиссии за внутренние переводы

Ранее РИА Новости провело опрос среди представителей ведущих российских банков, по итогам которого выяснило, что они не собираются вводить новые комиссии за внутренние денежные переводы для физлиц, в том числе через банкомат.

С июня Сбербанк ввел комиссии в один процент для всех переводов, совершаемых через банкомат. Это произошло на фоне ряда событий, существенно ограничивших возможности получения банком комиссионных доходов.