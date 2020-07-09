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PayPal отключит внутренние переводы в России с 31 июля
Платежный сервис PayPal с 31 июля прекратит внутренние переводы в России, будут доступны только международные платежи, сообщила компания. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T20:38
россия
paypal
экономика
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Гнать в шею из России все эти боинги, аэробусы, автомобили, телефоны, программное обеспечение, оборудование, медицинские препараты и вообще - всё-всё-всё нам чуждое и вражеское, не только ПэйПал!!!! Пересядем опять на коней и будем восхвалять лучшего в мире царя. Все-таки, Петр Первый был дураком, когда европеизировал Россию и вывел ее в ведущие державы мира.
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Даже не понял о чём речь - использовать paypal для переводов по России надо быть полным мазохистом!
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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россия, paypal, экономика

PayPal отключит внутренние переводы в России с 31 июля

16:29 09.07.2020 (обновлено: 20:38 09.07.2020)
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© AP Photo / Paul SakumaПлатежная система PayPal
Платежная система PayPal
© AP Photo / Paul Sakuma
Платежная система PayPal. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Платежный сервис PayPal с 31 июля прекратит внутренние переводы в России, будут доступны только международные платежи, сообщила компания.
Изменения вступают в силу 31 июля.
Электронный терминал оплаты
8 июля, 07:31
Эксперты подсказали, как сэкономить на денежных переводах
Такое решение в PayPal приняли на фоне изменений в законе "О национальной платежной системе", вступивших в силу в начале июля. Теперь сервисы электронных платежей и привлекаемые ими организации не могут передавать сведения о переводах по России за рубеж.
Новые правила не действуют при международных переводы, а также в случаях, когда передача сведений требуется для рассмотрения заявлений клиентов об использовании электронных средств платежа без их согласия.

Комиссии за внутренние переводы

Ранее РИА Новости провело опрос среди представителей ведущих российских банков, по итогам которого выяснило, что они не собираются вводить новые комиссии за внутренние денежные переводы для физлиц, в том числе через банкомат.
С июня Сбербанк ввел комиссии в один процент для всех переводов, совершаемых через банкомат. Это произошло на фоне ряда событий, существенно ограничивших возможности получения банком комиссионных доходов.
Во-первых, Сбербанк стал участником Системы быстрых платежей, в рамках которой россияне могут бесплатно переводить до 100 тысяч рублей в месяц между банками — участниками системы. Во-вторых, 14 июня в России был отменен "банковский роуминг" и вступил в силу запрет на взимание комиссий за межрегиональные переводы внутри одного банка.
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174151081092
Обсудить 44
РоссияPayPalЭкономика
Популярные комментарии
Гнать в шею из России все эти боинги, аэробусы, автомобили, телефоны, программное обеспечение, оборудование, медицинские препараты и вообще - всё-всё-всё нам чуждое и вражеское, не только ПэйПал!!!! Пересядем опять на коней и будем восхвалять лучшего в мире царя. Все-таки, Петр Первый был дураком, когда европеизировал Россию и вывел ее в ведущие державы мира.
9 июля, 18:59
МНМихаил Николанко
136800341
Даже не понял о чём речь - использовать paypal для переводов по России надо быть полным мазохистом!
9 июля, 17:07
ПалПалыч
1104700419
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