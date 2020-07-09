https://ria.ru/20200709/1574123105.html
PayPal отключит внутренние переводы в России с 31 июля
Платежный сервис PayPal с 31 июля прекратит внутренние переводы в России, будут доступны только международные платежи, сообщила компания. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:29
2020-07-09T20:38
россия
paypal
экономика
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https://ria.ru/20200708/1574036060.html
https://ria.ru/20200707/1574010373.html
Михаил Николанко
Гнать в шею из России все эти боинги, аэробусы, автомобили, телефоны, программное обеспечение, оборудование, медицинские препараты и вообще - всё-всё-всё нам чуждое и вражеское, не только ПэйПал!!!! Пересядем опять на коней и будем восхвалять лучшего в мире царя. Все-таки, Петр Первый был дураком, когда европеизировал Россию и вывел ее в ведущие державы мира.
188
ПалПалыч
Даже не понял о чём речь - использовать paypal для переводов по России надо быть полным мазохистом!
180
44
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, paypal, экономика
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости.
Платежный сервис PayPal
с 31 июля прекратит внутренние переводы в России
, будут доступны только международные платежи, сообщила компания.
Изменения вступают в силу 31 июля.
Такое решение в PayPal приняли на фоне изменений в законе "О национальной платежной системе", вступивших в силу в начале июля. Теперь сервисы электронных платежей и привлекаемые ими организации не могут передавать сведения о переводах по России за рубеж.
Новые правила не действуют при международных переводы, а также в случаях, когда передача сведений требуется для рассмотрения заявлений клиентов об использовании электронных средств платежа без их согласия.
Комиссии за внутренние переводы
Ранее РИА Новости провело опрос среди представителей ведущих российских банков, по итогам которого выяснило, что они не собираются вводить новые комиссии за внутренние денежные переводы для физлиц, в том числе через банкомат.
С июня Сбербанк
ввел комиссии в один процент для всех переводов, совершаемых через банкомат. Это произошло на фоне ряда событий, существенно ограничивших возможности получения банком комиссионных доходов.
Во-первых, Сбербанк стал участником Системы быстрых платежей, в рамках которой россияне могут бесплатно переводить до 100 тысяч рублей в месяц между банками — участниками системы. Во-вторых, 14 июня в России был отменен "банковский роуминг" и вступил в силу запрет на взимание комиссий за межрегиональные переводы внутри одного банка.