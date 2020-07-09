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В Тверской области один человек погиб из-за взрыва газа в жилом доме
Женщина погибла в результате взрыва бытового газа в квартире пятиэтажного дома в Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:28
тверская область
происшествия
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РИА Новости
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353
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тверская область, происшествия

В Тверской области один человек погиб из-за взрыва газа в жилом доме

16:28 09.07.2020
300
© РИА Новости / Татьяна МакееваМашина скорой медицинской помощи в Твери
Машина скорой медицинской помощи в Твери
© РИА Новости / Татьяна Макеева
ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Женщина погибла в результате взрыва бытового газа в квартире пятиэтажного дома в Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Девятого июля в 14:24 (мск) в городе Вышний Волочёк на Улице 9 января на первом этаже пятиэтажного здания произошел хлопок бытового газа. Предварительно, причиной происшествия послужило нарушение техники безопасности при эксплуатации газового оборудования", - сказал РИА Новости представитель управления МВД по региону.
По его словам, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.
"Была эвакуация, погибла жительница квартиры - один человек", - сообщил представитель экстренных служб, не уточняя подробностей.
Жилой дом на северо-востоке Москвы, где произошел хлопок газа
8 июля, 12:43
Умер один из пострадавших при взрыве газа на северо-востоке Москвы
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