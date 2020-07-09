https://ria.ru/20200709/1574123055.html
В Тверской области один человек погиб из-за взрыва газа в жилом доме
Женщина погибла в результате взрыва бытового газа в квартире пятиэтажного дома в Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:28
2020-07-09T16:28
тверская область
происшествия
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https://ria.ru/20200708/1574051780.html
тверская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, происшествия