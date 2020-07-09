В Тверской области один человек погиб из-за взрыва газа в жилом доме

"Девятого июля в 14:24 (мск) в городе Вышний Волочёк на Улице 9 января на первом этаже пятиэтажного здания произошел хлопок бытового газа. Предварительно, причиной происшествия послужило нарушение техники безопасности при эксплуатации газового оборудования", - сказал РИА Новости представитель управления МВД по региону.