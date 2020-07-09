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Война в Сирии
https://ria.ru/20200709/1574123028.html
Россия поддерживает диалог между курдами и Дамаском о будущем Сирии
Москва поддерживает диалог между курдами и Дамаском о будущем обустройстве Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:40
война в сирии
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сирия
дамаск (город)
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сирия, дамаск (город), в мире

Россия поддерживает диалог между курдами и Дамаском о будущем Сирии

16:28 09.07.2020 (обновлено: 16:40 09.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Москва поддерживает диалог между курдами и Дамаском о будущем обустройстве Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как подчеркнула Захарова на брифинге в четверг, на протяжении столетий Сирия была страной, где мирно уживались и благополучно сосуществовали различные этнические и конфессиональные группировки.
"Мы убеждены, что такого рода исторические традиции должны быть в полной мере сохранены и продолжены. Исходим из того, что сирийские курды являются неотъемлемой частью народа Сирии. Отталкиваясь от этой принципиальной позиции, в Москве поддерживают тот диалог, который ведется между курдами и Дамаском по поводу будущего обустройства их общей родины", - сказала официальный представитель МИД России.
Она добавила, что сирийцы должны сами определить, какой будет их страна с тем, чтобы все ее население вне зависимости от конфессиональной, этнической принадлежности, чувствовало бы себя спокойно, в безопасности.
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Война в СирииМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СирияДамаск (город)В мире
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