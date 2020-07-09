Россия поддерживает диалог между курдами и Дамаском о будущем Сирии

"Мы убеждены, что такого рода исторические традиции должны быть в полной мере сохранены и продолжены. Исходим из того, что сирийские курды являются неотъемлемой частью народа Сирии. Отталкиваясь от этой принципиальной позиции, в Москве поддерживают тот диалог, который ведется между курдами и Дамаском по поводу будущего обустройства их общей родины", - сказала официальный представитель МИД России.