Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574122973.html
Россия призвала к скорейшему проведению консультаций с Чехией
Москва выступает за скорейшее проведение консультаций с Чехией по актуальным вопросам двусторонней повестки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:34
мария захарова
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:9:3072:1736_1400x0_80_0_0_868fd68d7f0bab93c8b6dc19a0d05d54.jpg
https://ria.ru/20200708/1574054307.html
россия
чехия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:9:3072:1736_1400x0_80_0_0_868fd68d7f0bab93c8b6dc19a0d05d54.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_cae6105832e349731b11af80dd13ee44.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_504:0:2552:2048_1400x0_80_0_0_48587311f4282ffff2edc4b28fe1b6e2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чехия, в мире

Россия призвала к скорейшему проведению консультаций с Чехией

16:26 09.07.2020 (обновлено: 16:34 09.07.2020)
462
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Москва выступает за скорейшее проведение консультаций с Чехией по актуальным вопросам двусторонней повестки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская сторона с целью урегулирования возникших проблем в двусторонних отношениях (с Чехией - ред.) изначально выступила за проведение таких консультаций. Нашему послу в Праге давно даны все необходимые полномочия, о чем партнеры неоднократно официально уведомлялись и мы об этом говорили публично и публично призывали активизировать диалог со стороны Чехии", - сказала Захарова на брифинге.
Она также подчеркнула, что Москва подтверждает готовность к диалогу на уровне курирующих заместителей министров иностранных дел двух стран. При этом Захарова отметила, что санитарно-эпидемиологическая ситуация пока не позволяет организовать такую встречу в ближайшее время.
"Именно поэтому мы призываем чешских коллег к скорейшему началу консультаций на уровне уполномоченных наших стран", - добавила она.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
8 июля, 13:20
В Кремле оценили отношения России с Чехией
500008
Обсудить 0
Мария ЗахароваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЧехияВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД не исключили ответных мер на санкции Великобритании против России
Журналист Аркадий Бабченко во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 31 мая 2018 года
В СЖР прокомментировали включение Бабченко в список экстремистов
Российский летчик Константин Ярошенко
Посольству не удалось передать средства защиты для Ярошенко
Протестующий против аннексии территорий Западного берега реки Иордан держит флаг Палестины перед израильскими военными
МИД предостерег Израиль от аннексии палестинских территорий
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Лукашевич заявил о подготовке Украиной военного сценария по Донбассу
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В партии Порошенко прокомментировали записи "переговоров с Путиным"
Пассажирский самолет в небе
В МИД рассказали о вывозных рейсах в ближайшее время
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД отверг причастность руководства Чечни к убийству в Австрии
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия поддерживает диалог между курдами и Дамаском о будущем Сирии
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Пассажиры летевшие с Фургалом рассказали о рейсе с губернатором
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили позицию Венецианской комиссии по языковой реформе в Латвии
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена
Приборная панель автомобиля
Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час
Инаугурация губернатора Владимирской области Владимира Сипягина
Владимирский губернатор отказался увольняться из-за дела Фургала
Платежная система PayPal
PayPal отключит внутренние переводы в России с 31 июля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51На Украине один населенный пункт остается подтопленным после наводнения
08:46В Роскачестве назвали надпись "бездрожжевой хлеб" маркетинговой уловкой
08:46В Приморье усилят бригады медиков из-за задержек в прибытии скорых
08:42В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
08:41На Ямале продлили режим самоизоляции
08:39Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
Лента новостейМолния