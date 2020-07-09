Россия призвала к скорейшему проведению консультаций с Чехией

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Москва выступает за скорейшее проведение консультаций с Москва выступает за скорейшее проведение консультаций с Чехией по актуальным вопросам двусторонней повестки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Российская сторона с целью урегулирования возникших проблем в двусторонних отношениях (с Чехией - ред.) изначально выступила за проведение таких консультаций. Нашему послу в Праге давно даны все необходимые полномочия, о чем партнеры неоднократно официально уведомлялись и мы об этом говорили публично и публично призывали активизировать диалог со стороны Чехии", - сказала Захарова на брифинге.

Она также подчеркнула, что Москва подтверждает готовность к диалогу на уровне курирующих заместителей министров иностранных дел двух стран. При этом Захарова отметила, что санитарно-эпидемиологическая ситуация пока не позволяет организовать такую встречу в ближайшее время.