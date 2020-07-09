https://ria.ru/20200709/1574122911.html
В МИД рассказали о вывозных рейсах в ближайшее время
В ближайшие 7-10 дней планируются рейсы для вывоза россиян из Лос-Анджелеса, Денпасара, Гоа, Бангкока и Пхукета, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:26
2020-07-09T16:37
туризм
туризм
новости - туризм
мария захарова
гоа
пхукет (остров)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
лос-анджелес
бангкок
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гоа
пхукет (остров)
лос-анджелес
бангкок
денпасар
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_fdbea9cba870e4f9ca0ed90f29ca707b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, мария захарова, гоа, пхукет (остров), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), лос-анджелес, бангкок, денпасар, в мире
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости.
В ближайшие 7-10 дней планируются рейсы для вывоза россиян из Лос-Анджелеса
, Денпасара, Гоа, Бангкока
и Пхукета, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
.
"В ближайшую неделю, декаду, то есть 7-10 дней, планируем новые рейсы, в частности, долгожданный для наших соотечественников в США рейс из Лос-Анджелеса. Россияне вернутся домой из Денпасара, как ожидается, Гоа, Бангкока, Пхукета", - заявила она.
По словам Захаровой, расширяется и европейская карта вывозных перелетов.
"С момента запуска действующего алгоритма число вывезенных соотечественников в совокупности составило без малого 52 тысячи человек, из них более 41 тысячи вернулись рейсами российских авиаперевозчиков, остальные – бортами иностранных авиакомпаний и зафрахтованными чартерами", - рассказала дипломат.
На прошлой неделе успешно завершилась вывозная кампания из стран Латинской Америки.
"Рейсом Azur Air из Каракаса, Кито и Сан-Хосе на родину вернулись 264 человека, среди них семьи с маленькими детьми, пожилые соотечественники", - заявила Захарова, отметив, что во многих случаях шла речь не только о тех, кто находился там продолжительное время, но и о туристах.
Вместе с россиянами на родину возвращались и их питомцы.
"Наличие животных на борту – кошки, собаки – стало уже доброй традицией, в данном случае все прошло успешно", - отметила Захарова.
Россиянам, оставшимся по тем или иным личным причинам в Латинской Америке, российские дипломаты готовы оказать содействие для выезда в РФ вывозными рейсами из Европы.
Также на прошлой неделе состоялись рейсы из Нью-Йорка, Сеула, Шанхая, Амстердама, Парижа, Франкфурта, стран Центральной Азии и Закавказья.