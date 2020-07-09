В МИД рассказали о вывозных рейсах в ближайшее время

"В ближайшую неделю, декаду, то есть 7-10 дней, планируем новые рейсы, в частности, долгожданный для наших соотечественников в США рейс из Лос-Анджелеса. Россияне вернутся домой из Денпасара, как ожидается, Гоа, Бангкока, Пхукета", - заявила она.

"С момента запуска действующего алгоритма число вывезенных соотечественников в совокупности составило без малого 52 тысячи человек, из них более 41 тысячи вернулись рейсами российских авиаперевозчиков, остальные – бортами иностранных авиакомпаний и зафрахтованными чартерами", - рассказала дипломат.

"Рейсом Azur Air из Каракаса, Кито и Сан-Хосе на родину вернулись 264 человека, среди них семьи с маленькими детьми, пожилые соотечественники", - заявила Захарова, отметив, что во многих случаях шла речь не только о тех, кто находился там продолжительное время, но и о туристах.