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Посольству не удалось передать средства защиты для Ярошенко
Посольству РФ в Вашингтоне из-за отказа тюремщиков не удалось передать для Константина Ярошенко средства индивидуальной защиты, заявила официальный... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:25
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коронавирусы
мария захарова
константин ярошенко
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, мария захарова, константин ярошенко, москва, вашингтон (город), сша, в мире

Посольству не удалось передать средства защиты для Ярошенко

16:25 09.07.2020
196
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Российский летчик Константин Ярошенко. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Посольству РФ в Вашингтоне из-за отказа тюремщиков не удалось передать для Константина Ярошенко средства индивидуальной защиты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В той переполненной тюрьме, где содержится Ярошенко, заключенным выдается лишь одна медицинская маска в неделю, тогда как ежедневный прирост заболевших коронавирусом в стране порой превышает 50 тысяч человек. Я говорю о США. Узнав о возникших трудностях, российское посольство в Вашингтоне попыталось передать средства индивидуальной защиты для Константина Ярошенко, однако от тюремных представителей поступил отказ пойти навстречу", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
В этой связи, отметила она, Москва вновь призывает американские власти пересмотреть свой подход и дать возможность россиянам, которые находятся в заключении, наконец вернуться домой
Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
24 июня, 09:43
Москалькова не прокомментировала вопрос обмена Уилана на Бута и Ярошенко
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМария ЗахароваКонстантин ЯрошенкоМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
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