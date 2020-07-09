Посольству не удалось передать средства защиты для Ярошенко

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Посольству РФ в Вашингтоне из-за отказа тюремщиков не удалось передать для Константина Ярошенко средства индивидуальной защиты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В той переполненной тюрьме, где содержится Ярошенко, заключенным выдается лишь одна медицинская маска в неделю, тогда как ежедневный прирост заболевших коронавирусом в стране порой превышает 50 тысяч человек. Я говорю о США. Узнав о возникших трудностях, российское посольство в Вашингтоне попыталось передать средства индивидуальной защиты для Константина Ярошенко, однако от тюремных представителей поступил отказ пойти навстречу", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
В этой связи, отметила она, Москва вновь призывает американские власти пересмотреть свой подход и дать возможность россиянам, которые находятся в заключении, наконец вернуться домой
Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
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