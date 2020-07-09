Правительство подготовило программу развития IT-отрасли

КАЗАНЬ, 9 июл - РИА Новости. Правительство России подготовило программу развития IT-отрасли, которая включает в том числе особый налоговый режим и стимулирование спроса, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Правительством подготовлена программа развития отрасли, которая включает шесть основных направлений государственной политики или государственной поддержки. Первое - это, конечно, новый налоговый режим, о котором многие из вас просили, к которому многие стремились", - заявил Мишустин в четверг в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии.
Премьер назвал и остальные предусмотренные программой направления: это стимулирование спроса, поддержка внедрения инноваций, помощь стартапам, развитие государственно-частного партнёрства, а также расширение кадровой базы IT-отрасли.