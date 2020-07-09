Правительство подготовило программу развития IT-отрасли

"Правительством подготовлена программа развития отрасли, которая включает шесть основных направлений государственной политики или государственной поддержки. Первое - это, конечно, новый налоговый режим, о котором многие из вас просили, к которому многие стремились", - заявил Мишустин в четверг в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии.