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Правительство подготовило программу развития IT-отрасли
Правительство России подготовило программу развития IT-отрасли, которая включает в том числе особый налоговый режим и стимулирование спроса, сообщил... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:57
михаил мишустин
экономика
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РИА Новости
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353
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60
михаил мишустин, экономика

Правительство подготовило программу развития IT-отрасли

16:24 09.07.2020 (обновлено: 16:57 09.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВ Доме правительства РФ
В Доме правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В Доме правительства РФ . Архивное фото
КАЗАНЬ, 9 июл - РИА Новости. Правительство России подготовило программу развития IT-отрасли, которая включает в том числе особый налоговый режим и стимулирование спроса, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Правительством подготовлена программа развития отрасли, которая включает шесть основных направлений государственной политики или государственной поддержки. Первое - это, конечно, новый налоговый режим, о котором многие из вас просили, к которому многие стремились", - заявил Мишустин в четверг в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии.
Премьер назвал и остальные предусмотренные программой направления: это стимулирование спроса, поддержка внедрения инноваций, помощь стартапам, развитие государственно-частного партнёрства, а также расширение кадровой базы IT-отрасли.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра выставки IT-проектов в технопарке имени А. С. Попова
Вчера, 16:52
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Михаил МишустинЭкономика
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