В СЖР прокомментировали включение Бабченко в список экстремистов

"Честно говоря, даже журналистом трудно назвать этого человека после всего, что было, и после всех его заявлений, и особенно после того, как он прикидывался мертвым на благо спецслужбы Украины. Наверное, это закономерный результат всей его деятельности", - сказал Соловьев РИА Новости.