В СЖР прокомментировали включение Бабченко в список экстремистов

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Включение журналиста Аркадия Бабченко в перечень экстремистов является закономерным результатом всей его деятельности, считает глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Росфинмониторинг (РФМ) внес журналиста Аркадия Бабченко, обещавшего проехать по центру Москвы в американском танке под флагом НАТО, в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, следует из данных на сайте РФМ.
"Честно говоря, даже журналистом трудно назвать этого человека после всего, что было, и после всех его заявлений, и особенно после того, как он прикидывался мертвым на благо спецслужбы Украины. Наверное, это закономерный результат всей его деятельности", - сказал Соловьев РИА Новости.
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Имевший российское гражданство Бабченко с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Летом 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. В Киеве был задержан предприниматель - предполагаемый организатор покушения.
Осенью 2019 года Бабченко покинул Украину, как он пояснил в Facebook, из-за политических убеждений.