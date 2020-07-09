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В СЖР прокомментировали включение Бабченко в список экстремистов
Включение журналиста Аркадия Бабченко в перечень экстремистов является закономерным результатом всей его деятельности, считает глава Союза журналистов России... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:23
аркадий бабченко
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
союз журналистов россии
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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аркадий бабченко, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), союз журналистов россии, в мире

В СЖР прокомментировали включение Бабченко в список экстремистов

16:23 09.07.2020
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© AP Photo / Valentyn Ogirenko/PoolЖурналист Аркадий Бабченко во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 31 мая 2018 года
Журналист Аркадий Бабченко во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 31 мая 2018 года
© AP Photo / Valentyn Ogirenko/Pool
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Включение журналиста Аркадия Бабченко в перечень экстремистов является закономерным результатом всей его деятельности, считает глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Росфинмониторинг (РФМ) внес журналиста Аркадия Бабченко, обещавшего проехать по центру Москвы в американском танке под флагом НАТО, в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, следует из данных на сайте РФМ.
"Честно говоря, даже журналистом трудно назвать этого человека после всего, что было, и после всех его заявлений, и особенно после того, как он прикидывался мертвым на благо спецслужбы Украины. Наверное, это закономерный результат всей его деятельности", - сказал Соловьев РИА Новости.
Бабченко неоднократно на протяжении ряда лет в своих публикациях, в том числе в соцсетях, резко критиковал Россию, ее власти, поддерживал силовую операцию Киева в Донбассе.
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Уже уехав из России, Бабченко пообещал вернуться в Москву на американском танке "Абрамс" под флагом НАТО.
Имевший российское гражданство Бабченко с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Летом 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. В Киеве был задержан предприниматель - предполагаемый организатор покушения.
Осенью 2019 года Бабченко покинул Украину, как он пояснил в Facebook, из-за политических убеждений.
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Аркадий БабченкоФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Союз журналистов РоссииВ мире
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