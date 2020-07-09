СМИ узнали, Паоло Соррентино снимет фильм для Netflix

По информации издания, детали сюжета пока не разглашали. Журналист из Deadline предположил, что фильм может быть посвящен футболисту Диего Марадоне, который играл за клуб "Наполи" и получил прозвище "Рука Бога". Однако в Netflix заявили, что картина не будет связана со спортом. Известно, что она основана на оригинальной идее режиссера, а съемки пройдут в Неаполе (Италия). В этом же городе был снят дебютный фильм Соррентино "Лишний человек" (2001 год).