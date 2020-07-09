https://ria.ru/20200709/1574122685.html
СМИ узнали, Паоло Соррентино снимет фильм для Netflix
СМИ узнали, итальянский режиссер Паоло Соррентино, создавший телесериал "Молодой Папа" и "Новый Папа" с Джудом Лоу и Джоном Малковичем, собирается снять фильм... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:24
2020-07-09T20:11
кино и сериалы
новости культуры
диего марадона
netflix
джон малкович
джуд лоу
италия
неаполь
культура
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, диего марадона, netflix, джон малкович, джуд лоу, италия, неаполь
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости.
СМИ узнали, итальянский режиссер Паоло Соррентино, создавший телесериал "Молодой Папа" и "Новый Папа" с Джудом Лоу и Джоном Малковичем, собирается снять фильм "Рука Бога" ("Hand of God") для стриминговой платформы Netflix, сообщает
Deadline.
По информации издания, детали сюжета пока не разглашали. Журналист из Deadline предположил, что фильм может быть посвящен футболисту Диего Марадоне, который играл за клуб "Наполи" и получил прозвище "Рука Бога". Однако в Netflix заявили, что картина не будет связана со спортом. Известно, что она основана на оригинальной идее режиссера, а съемки пройдут в Неаполе (Италия). В этом же городе был снят дебютный фильм Соррентино "Лишний человек" (2001 год).
"Я взволнован из-за того, что буду снимать в Неаполе через двадцать лет после того, как создал там свой первый фильм, — рассказал Паоло Соррентино, — "Рука Бога" — это интимный и личный фильм, одновременно беззаботный и драматический. Подобный проект станет первым в моей карьере. Я рад принять участие в этом приключении вместе с продюсером Лоренцо Мьели и Netflix".
По словам кинопродюсера и главы Netflix films Скотта Стубера, Соррентино — "невероятный рассказчик", которому удалось создать красивую историю, написанную в его "фирменном стиле".
Остальные подробности, в том числе об актерском составе и дате выхода, пока держатся в секрете.