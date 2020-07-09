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Распространение нового коронавируса
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В Палестине число заразившихся коронавирусом достигло 5829
Число выявленных заражений COVID-19 в Палестине выросло на 262 за минувшие сутки и составило 5829 случаев, сообщила на брифинге министр здравоохранения... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
палестина
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, палестина, в мире

В Палестине число заразившихся коронавирусом достигло 5829

16:20 09.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ГАЗА, 9 июл - РИА Новости. Число выявленных заражений COVID-19 в Палестине выросло на 262 за минувшие сутки и составило 5829 случаев, сообщила на брифинге министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.
"Двести шестьдесят два новых случая заражения коронавирусом выявлены за минувшие сутки на палестинских территориях, общее количество инфицированных составило 5829. Число активных случаев составляет сегодня 5015", - заявила эль-Кела.
"Пятнадцать пациентов находятся в реанимации, из них трое больных нуждаются в искусственной вентиляции лёгких. Количество умерших с таким диагнозом составило к сегодняшнему дню 24 человека", - добавила она.
Ранее утром министерство здравоохранения Палестины сообщило о смерти одного пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПалестинаВ мире
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