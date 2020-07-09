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В Москве нашли автовладельца с долгами по штрафам на 400 тысяч рублей
В Москве выявили автовладельца, долги которого по штрафам составляют порядка 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба "Московского паркинга". РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:39
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
москва
общество
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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федеральная служба судебных приставов (фссп россии), москва, общество

В Москве нашли автовладельца с долгами по штрафам на 400 тысяч рублей

16:17 09.07.2020 (обновлено: 17:39 09.07.2020)
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© Фото : Московский паркингЭвакуация автомобиля, владелец которого имеет долги по штрафам на сумму порядка 400 тысяч рублей
Эвакуация автомобиля, владелец которого имеет долги по штрафам на сумму порядка 400 тысяч рублей
© Фото : Московский паркинг
Эвакуация автомобиля, владелец которого имеет долги по штрафам на сумму порядка 400 тысяч рублей
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Москве выявили автовладельца, долги которого по штрафам составляют порядка 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба "Московского паркинга".
Девятого июля "Московский паркинг" и судебные приставы провели совместный рейд, в ходе которого задержали автомобиль Mazda 3. Как оказалось, владелица автомобиля оставляла его без оплаты на платных парковках, и штрафы только за это составили более 300 тысяч рублей. Еще примерно 100 тысяч — это штрафы за другие нарушения правил дорожного движения.
В "Московском паркинге" отметили, что регулярно проводят в столице рейды по выявлению таких должников.
"Напомним, что срок для оплаты постановлений составляет 60 дней. Если автомобилист вовремя не погасит штраф, то на него может быть наложен еще один штраф по статье 20.25 КоАП России, который будет равняться двукратной сумме от первоначального штрафа. Кроме того, приставы могут наложить арест на имущество должника, в том числе автомобиль", — говорится в сообщении.
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Автомобилистам, которые не оплачивают штрафы вовремя, могут отказать в выдаче парковочного разрешения. А действие уже выданного разрешения могут приостановить, пока штрафы не будут полностью оплачены. Кроме того, должнику могут отказать и в праве выезда за границу.
Официальный способ оповещения о штрафах — почтовое отправление по адресу, указанному при регистрации автомобиля в ГИБДД. Проверить наличие штрафов можно и в приложении "Парковки Москвы".
67135078
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Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)МоскваОбщество
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