Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574122120.html
Начальника генштаба армии Израиля поместили на карантин
Начальник генштаба ЦАХАЛ Авив Кохави помещён на карантин после контакта с офицером, который заразился COVID-19, сообщает пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
армия обороны израиля
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574121598_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_3e130fa095a89e748fe03c1508aea48f.jpg
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574121598_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_3e130fa095a89e748fe03c1508aea48f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574121598_217:0:2948:2048_1400x0_80_0_0_b8a98ba433435d679bcbbea1533ec4b0.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574121598_558:0:2606:2048_1400x0_80_0_0_84b77639329e45d41fe1baad57545ce6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, армия обороны израиля, израиль, в мире

Начальника генштаба армии Израиля поместили на карантин

16:15 09.07.2020
270
© AP Photo / Oded BaliltyАвив Кохави
Авив Кохави
© AP Photo / Oded Balilty
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июл - РИА Новости. Начальник генштаба ЦАХАЛ Авив Кохави помещён на карантин после контакта с офицером, который заразился COVID-19, сообщает пресс-служба израильской армии.
"Начальник генштаба неделю назад контактировал с офицером ЦАХАЛ, который получил сегодня положительный результат на COVID-19. В свете этого, в соответствии с инструкциями минздрава, начальник генштаба и другие офицеры будут помещены на карантин. Начальник генштаба будет находиться в изоляции и работать в соответствии с обычным графиком по мере возможности", - говорится в сообщении пресс-службы армии, опубликованном на официальной странице в Twitter.
Начальник генштаба чувствует себя хорошо и не проявляет симптомов, характерных для COVID-19, отмечается в сообщении. В ближайшее время он будет осмотрен врачом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
221200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАрмия обороны ИзраиляИзраильВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали запрет RT в странах Прибалтики
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров примет участие в "Примаковских чтениях" 10 июля
Протестующий против аннексии территорий Западного берега реки Иордан держит флаг Палестины перед израильскими военными
МИД предостерег Израиль от аннексии палестинских территорий
Участники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа
СМИ сообщили о задержании двух израильтян на протестах в Сербии
Тест на коронавирус
В Палестине число заразившихся коронавирусом достигло 5829
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Госдума утвердила график работы в осеннюю сессию
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки
В Архангельской области ликвидируют последствия непогоды
Гражданин США Пол Уилан
Россия и США не ведут переговоров об обмене Уилана
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД прокомментировал британские санкции против России
Журналист Аркадий Бабченко во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 31 мая 2018 года
В СЖР прокомментировали включение Бабченко в список экстремистов
Настя Тропицель
Похороны погибшей на Бали россиянки пройдут в Петербурге в субботу
Российский летчик Константин Ярошенко
Посольству не удалось передать средства защиты для Ярошенко
Эвакуация автомобиля, владелец которого имеет долги по штрафам на сумму порядка 400 тысяч рублей
В Москве нашли автовладельца с долгами по штрафам на 400 тысяч рублей
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия призвала к скорейшему проведению консультаций с Чехией
Сотрудник ФСБ России
Госдума поддержала запрет для ФСБ на разглашение профессиональной тайны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51На Украине один населенный пункт остается подтопленным после наводнения
08:46В Роскачестве назвали надпись "бездрожжевой хлеб" маркетинговой уловкой
08:46В Приморье усилят бригады медиков из-за задержек в прибытии скорых
08:42В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
08:41На Ямале продлили режим самоизоляции
08:39Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
Лента новостейМолния