Начальника генштаба армии Израиля поместили на карантин

"Начальник генштаба неделю назад контактировал с офицером ЦАХАЛ, который получил сегодня положительный результат на COVID-19. В свете этого, в соответствии с инструкциями минздрава, начальник генштаба и другие офицеры будут помещены на карантин. Начальник генштаба будет находиться в изоляции и работать в соответствии с обычным графиком по мере возможности", - говорится в сообщении пресс-службы армии, опубликованном на официальной странице в Twitter.