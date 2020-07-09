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В Архангельской области ликвидируют последствия непогоды
Спасатели продолжают ликвидировать последствия сильного дождя и ветра, из-за которых в нескольких районах Архангельской области были повреждены почти 100... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:12
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
архангельская область
происшествия
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353
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область, происшествия

В Архангельской области ликвидируют последствия непогоды

16:12 09.07.2020
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© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки
© Фото : МЧС РФ
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Спасатели продолжают ликвидировать последствия сильного дождя и ветра, из-за которых в нескольких районах Архангельской области были повреждены почти 100 частных домов, школа и Дом культуры, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Согласно данным, ночью 9 июля в Архангельской области была гроза, ливень и шквалистый ветер с порывами до 30 метров в секунду.
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"Повреждения кровли в Суре получили 6 деревянных двухэтажных многоквартирных домов, около 50 частных домов, школа, котельная. В Шуйге разрушения имеют 15 частных домов, ФАП и Дом культуры. В Городецке и Острове также повреждены по 15 частных домов, в Пахурово - 5", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что из-за падения деревьев на провода была нарушена подача электроэнергии в 21 населённом пункте. Так, Сурская участковая больница была переключена на резервные источники питания. Специалисты продолжают восстанавливать электроснабжение.
"Для ликвидации последствий прохождения грозового фронта в село Сура направлена аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Архангельской области", - добавляется в сообщении.
Спасатели распиливают и убирают поваленные деревья. Взаимодействуют с местной администрацией, а также оказывают адресную помощь.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Архангельская областьПроисшествия
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