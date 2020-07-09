В Архангельской области ликвидируют последствия непогоды

Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки. Архивное фото

Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки

© Фото : МЧС РФ Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Спасатели продолжают ликвидировать последствия сильного дождя и ветра, из-за которых в нескольких районах Спасатели продолжают ликвидировать последствия сильного дождя и ветра, из-за которых в нескольких районах Архангельской области были повреждены почти 100 частных домов, школа и Дом культуры, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Согласно данным, ночью 9 июля в Архангельской области была гроза, ливень и шквалистый ветер с порывами до 30 метров в секунду.

"Повреждения кровли в Суре получили 6 деревянных двухэтажных многоквартирных домов, около 50 частных домов, школа, котельная. В Шуйге разрушения имеют 15 частных домов, ФАП и Дом культуры. В Городецке и Острове также повреждены по 15 частных домов, в Пахурово - 5", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что из-за падения деревьев на провода была нарушена подача электроэнергии в 21 населённом пункте. Так, Сурская участковая больница была переключена на резервные источники питания. Специалисты продолжают восстанавливать электроснабжение.

"Для ликвидации последствий прохождения грозового фронта в село Сура направлена аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Архангельской области", - добавляется в сообщении.