Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574121803.html
Госдума утвердила график работы в осеннюю сессию
Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла проект постановления о графике работы палаты в осеннюю сессию: она пройдет с 7 сентября по 24... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:12
госдума рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069136_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_390c8c07e57c00db3bd57c5bdaefb069.jpg
https://realty.ria.ru/20200709/1574118185.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069136_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_390c8c07e57c00db3bd57c5bdaefb069.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069136_115:0:2846:2048_1400x0_80_0_0_cd2503203350788e8f42b5d1bc111067.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069136_456:0:2504:2048_1400x0_80_0_0_819cbb5f552a3984fc5b99ef22eb24aa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, экономика

Госдума утвердила график работы в осеннюю сессию

16:12 09.07.2020
94
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла проект постановления о графике работы палаты в осеннюю сессию: она пройдет с 7 сентября по 24 декабря 2020 года.
Согласно документу, с 7 по 13 сентября депутаты будут работать в регионах. С 14 сентября по 4 октября запланированы пленарные заседания, работа комитетов и комиссий Госдумы.
Как следует из графика, осенняя сессия Думы в 2020 году продлится до 24 декабря.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 15:24
Госдума поддержала проект о внесении данных о биосферных полигонах в ЕГРН
200001
Обсудить 0
Госдума РФЭкономика
Рекомендуем
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки
В Архангельской области ликвидируют последствия непогоды
Сотрудник ФСБ России
Госдума поддержала запрет для ФСБ на разглашение профессиональной тайны
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров примет участие в "Примаковских чтениях" 10 июля
Настя Тропицель
Похороны погибшей на Бали россиянки пройдут в Петербурге в субботу
Гражданин США Пол Уилан
Россия и США не ведут переговоров об обмене Уилана
Авив Кохави
Начальника генштаба армии Израиля поместили на карантин
Статуя Фемиды в суде
В Оренбургской области дело о контрабанде черепах передали в суд
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали запрет RT в странах Прибалтики
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Россия направит в Казахстан 50 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19
Врач скорой помощи
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД прокомментировал британские санкции против России
В Доме правительства РФ
Правительство подготовило программу развития IT-отрасли
Тест на коронавирус
В Палестине число заразившихся коронавирусом достигло 5829
Эвакуация автомобиля, владелец которого имеет долги по штрафам на сумму порядка 400 тысяч рублей
В Москве нашли автовладельца с долгами по штрафам на 400 тысяч рублей
Александр Осипов
В Забайкалье создали штаб для координации крупных инвестпроектов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51На Украине один населенный пункт остается подтопленным после наводнения
08:46В Роскачестве назвали надпись "бездрожжевой хлеб" маркетинговой уловкой
08:46В Приморье усилят бригады медиков из-за задержек в прибытии скорых
08:42В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
08:41На Ямале продлили режим самоизоляции
08:39Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
Лента новостейМолния