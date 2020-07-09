https://ria.ru/20200709/1574121803.html
Госдума утвердила график работы в осеннюю сессию
Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла проект постановления о графике работы палаты в осеннюю сессию: она пройдет с 7 сентября по 24... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:12
2020-07-09T16:12
госдума рф
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, экономика