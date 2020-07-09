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Госдума поддержала запрет для ФСБ на разглашение профессиональной тайны
Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, согласно которому сотрудники органов Федеральной службы безопасности РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:11
василий пискарев
дмитрий вяткин
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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РИА Новости
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василий пискарев, дмитрий вяткин, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность

Госдума поддержала запрет для ФСБ на разглашение профессиональной тайны

16:11 09.07.2020
336
© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, согласно которому сотрудники органов Федеральной службы безопасности обязаны соблюдать конфиденциальность составляющей профессиональную тайну информации о деятельности ФСБ.
Авторами инициативы стали депутаты Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин. Изменения предлагается внести в статью 7 федерального закона "О Федеральной службе безопасности".
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Законопроектом предлагается запретить действующим и бывшим сотрудникам ФСБ разглашать не только государственную или служебную, но и профессиональную тайну, обнародование которой может создать угрозу собственной безопасности органов Федеральной службы безопасности или нанести ущерб их репутации.
Как пояснял Пискарев, перечень такой информации будет определяться руководством ФСБ.
"Сейчас закон запрещает разглашение государственной тайны, однако вопрос о защите профессиональной тайны для сотрудников ФСБ законодательно не был отрегулирован. Мы восполняем этот пробел", - сказал депутат.
Он также подчеркнул, что запрет вводится именно на несанкционированное распространение сотрудниками ФСБ информации, связанной с их службой.
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Василий ПискаревДмитрий ВяткинГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
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