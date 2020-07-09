Госдума поддержала запрет для ФСБ на разглашение профессиональной тайны

Законопроектом предлагается запретить действующим и бывшим сотрудникам ФСБ разглашать не только государственную или служебную, но и профессиональную тайну, обнародование которой может создать угрозу собственной безопасности органов Федеральной службы безопасности или нанести ущерб их репутации.