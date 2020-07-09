Россия и США не ведут переговоров об обмене Уилана

"Хотела бы еще раз подчеркнуть: слухи на тему якобы ведущихся обсуждений с американской стороной неких вероятных схем размена, даже употребляется такое слово, Уилана на наших граждан не соответствуют действительности", - сказала Захарова на брифинге.