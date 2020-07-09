Россия и США не ведут переговоров об обмене Уилана

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Москва и Вашингтон не ведут переговоры об обмене осужденного за шпионаж американца Пола Уилана на граждан России, содержащихся в американских тюрьмах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мосгорсуд 15 июня приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж, защита заявила, что подаст апелляцию. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.
"Хотела бы еще раз подчеркнуть: слухи на тему якобы ведущихся обсуждений с американской стороной неких вероятных схем размена, даже употребляется такое слово, Уилана на наших граждан не соответствуют действительности", - сказала Захарова на брифинге.
Как сообщил ранее РИА Новости адвокат Владимир Жеребенков, в настоящее время идут переговоры об обмене Уилана на находящихся в американских тюрьмах россиян. Ни Уилан, ни его защита, пояснил адвокат, в них не участвуют и знают о них лишь из кулуарных разговоров. Пока в списке возможных кандидатур для обмена фигурируют Виктор Бут и Константин Ярошенко, отбывающие наказание в США.
Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.