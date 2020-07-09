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Россия и США не ведут переговоров об обмене Уилана
Москва и Вашингтон не ведут переговоры об обмене осужденного за шпионаж американца Пола Уилана на граждан России, содержащихся в американских тюрьмах, заявила... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:17
владимир жеребенков
константин ярошенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
виктор бут
сша
дело пола уилана
пол уилан
москва
вашингтон (город)
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РИА Новости
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владимир жеребенков, константин ярошенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), виктор бут, сша, дело пола уилана, пол уилан, москва, вашингтон (город), в мире

Россия и США не ведут переговоров об обмене Уилана

16:11 09.07.2020 (обновлено: 16:17 09.07.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан
Гражданин США Пол Уилан
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Гражданин США Пол Уилан. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Москва и Вашингтон не ведут переговоры об обмене осужденного за шпионаж американца Пола Уилана на граждан России, содержащихся в американских тюрьмах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мосгорсуд 15 июня приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж, защита заявила, что подаст апелляцию. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.
"Хотела бы еще раз подчеркнуть: слухи на тему якобы ведущихся обсуждений с американской стороной неких вероятных схем размена, даже употребляется такое слово, Уилана на наших граждан не соответствуют действительности", - сказала Захарова на брифинге.
Как сообщил ранее РИА Новости адвокат Владимир Жеребенков, в настоящее время идут переговоры об обмене Уилана на находящихся в американских тюрьмах россиян. Ни Уилан, ни его защита, пояснил адвокат, в них не участвуют и знают о них лишь из кулуарных разговоров. Пока в списке возможных кандидатур для обмена фигурируют Виктор Бут и Константин Ярошенко, отбывающие наказание в США.
Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
24 июня, 09:43
Москалькова не прокомментировала вопрос обмена Уилана на Бута и Ярошенко
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Владимир ЖеребенковКонстантин ЯрошенкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Виктор БутСШАДело Пола УиланаПол УиланМоскваВашингтон (город)В мире
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