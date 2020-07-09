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В Оренбургской области дело о контрабанде черепах передали в суд
Дело о контрабанде более четырех тысяч сухопутных черепах рассмотрят в суде в Оренбургской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:07
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
аквариум
оренбургская область
оренбург
происшествия
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оренбургская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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60
ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), аквариум, оренбургская область, оренбург, происшествия

В Оренбургской области дело о контрабанде черепах передали в суд

16:07 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Дело о контрабанде более четырех тысяч сухопутных черепах рассмотрят в суде в Оренбургской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В октябре 2019 года сообщалось, что более четырех тысяч черепах, незаконно привезенных из Казахстана, нашли в гараже в Оренбурге. Этот вид рептилий охраняется "Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры", занесен в Красную книгу Российской Федерации.
Сотрудник Федеральной Службы Безопасности России
9 июня, 14:31
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Полицейским при участии Росгвардии удалось задержать подозреваемых – ими оказалась гражданка одной из стран Центральной Азии и гражданин России.
"В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Илекский районный суд Оренбургской области для рассмотрения по существу", - сказала она.
Волк добавила, что более двух месяцев за черепахами наблюдали специалисты ветеринарного факультета Оренбургского государственного аграрного университета. Кроме того, в декабре прошлого года животные были переданы двум предприятиям - членам Союза Зоопарков и Аквариумов России, отметила она.
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Ирина ВолкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)АквариумОренбургская областьОренбургПроисшествия
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