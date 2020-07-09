В Оренбургской области дело о контрабанде черепах передали в суд

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Дело о контрабанде более четырех тысяч сухопутных черепах рассмотрят в суде в Оренбургской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В октябре 2019 года сообщалось, что более четырех тысяч черепах, незаконно привезенных из Казахстана, нашли в гараже в Оренбурге. Этот вид рептилий охраняется "Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры", занесен в Красную книгу Российской Федерации.
Полицейским при участии Росгвардии удалось задержать подозреваемых – ими оказалась гражданка одной из стран Центральной Азии и гражданин России.
"В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Илекский районный суд Оренбургской области для рассмотрения по существу", - сказала она.
Волк добавила, что более двух месяцев за черепахами наблюдали специалисты ветеринарного факультета Оренбургского государственного аграрного университета. Кроме того, в декабре прошлого года животные были переданы двум предприятиям - членам Союза Зоопарков и Аквариумов России, отметила она.