В Оренбургской области дело о контрабанде черепах передали в суд

В октябре 2019 года сообщалось, что более четырех тысяч черепах, незаконно привезенных из Казахстана, нашли в гараже в Оренбурге. Этот вид рептилий охраняется "Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры", занесен в Красную книгу Российской Федерации.