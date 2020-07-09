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МИД прокомментировал британские санкции против России
Санкции Лондона по "делу Магнитского" являются попыткой надавить на правосудие и вмешаться во внутренние дела РФ, Москва считает их очередным недружественным... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:34
россия
мария захарова
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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великобритания
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россия, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, сергей магнитский, великобритания, москва, в мире

МИД прокомментировал британские санкции против России

16:07 09.07.2020 (обновлено: 16:34 09.07.2020)
2202
© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Санкции Лондона по "делу Магнитского" являются попыткой надавить на правосудие и вмешаться во внутренние дела РФ, Москва считает их очередным недружественным шагом со стороны Великобритании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Великобритания опубликовала свой "список Магнитского", в который вошли глава СК Александр Бастрыкин и другие представители правоохранительных органов РФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 16:31Медиавойны
В МИД не исключили ответных мер на санкции Великобритании против России
"Великобритания ввела персональные санкции против граждан РФ. Мы считаем объявленное 6 июля правительством этой страны решение о введении санкций против ряда должностных наш страны в рамках так называемого "дела Магнитского" очередным недружественным шагом британских властей", - сказала Захарова на брифинге.
Она напомнила, что по всем сюжетам, связанным со смертью Сергея Магнитского, российской стороной не раз давались исчерпывающие объяснения. "Видимо, в Лондоне их предпочитают не замечать, непонятно, на каком основании там берутся назначать виновных, определять им так называемое наказание. Иначе как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказанием давления на российскую систему правосудия действия британской стороны назвать нельзя", - подчеркнула Захарова.
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В Кремле назвали санкции Великобритании недружественными шагами
"Безусловно, это политически ангажированное решение. Оно окажет негативное влияние на двусторонние отношения наших стран, которыми без того последние несколько лет именно британской стороной был нанесен серьезный ущерб", - добавила дипломат.
Захарова обратила внимание, что репутация Британии в правозащитной сфере далеко не безупречна. "В лучших колониальных традициях там массово закрываются преступления, например, о британских военнослужащих, совершенных в ходе только одной иракской кампании. Напомню, было замято дело высокопоставленных вестминстерских педофилов, всплывают факты незаконного сбора британскими спецслужбами личных данных своих же подданных, причем на эти и другие вопиющие факты официальному Лондону неоднократно указывали международные правительственные и неправительственные организации", - заключила официальный представитель МИД РФ.
Доминик Рааб
6 июля, 19:47
Глава МИД Великобритании прокомментировал новые санкции против России
221000628
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РоссияМария ЗахароваСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинСергей МагнитскийВеликобританияМоскваВ мире
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