МИД прокомментировал британские санкции против России

"Безусловно, это политически ангажированное решение. Оно окажет негативное влияние на двусторонние отношения наших стран, которыми без того последние несколько лет именно британской стороной был нанесен серьезный ущерб", - добавила дипломат.

Захарова обратила внимание, что репутация Британии в правозащитной сфере далеко не безупречна. "В лучших колониальных традициях там массово закрываются преступления, например, о британских военнослужащих, совершенных в ходе только одной иракской кампании. Напомню, было замято дело высокопоставленных вестминстерских педофилов, всплывают факты незаконного сбора британскими спецслужбами личных данных своих же подданных, причем на эти и другие вопиющие факты официальному Лондону неоднократно указывали международные правительственные и неправительственные организации", - заключила официальный представитель МИД РФ.