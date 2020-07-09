МИД прокомментировал британские санкции против России

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Санкции Лондона по "делу Магнитского" являются попыткой надавить на правосудие и вмешаться во внутренние дела РФ, Москва считает их очередным недружественным шагом со стороны Великобритании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Великобритания опубликовала свой "список Магнитского", в который вошли глава СК Александр Бастрыкин и другие представители правоохранительных органов РФ.
"Великобритания ввела персональные санкции против граждан РФ. Мы считаем объявленное 6 июля правительством этой страны решение о введении санкций против ряда должностных наш страны в рамках так называемого "дела Магнитского" очередным недружественным шагом британских властей", - сказала Захарова на брифинге.
Она напомнила, что по всем сюжетам, связанным со смертью Сергея Магнитского, российской стороной не раз давались исчерпывающие объяснения. "Видимо, в Лондоне их предпочитают не замечать, непонятно, на каком основании там берутся назначать виновных, определять им так называемое наказание. Иначе как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказанием давления на российскую систему правосудия действия британской стороны назвать нельзя", - подчеркнула Захарова.
"Безусловно, это политически ангажированное решение. Оно окажет негативное влияние на двусторонние отношения наших стран, которыми без того последние несколько лет именно британской стороной был нанесен серьезный ущерб", - добавила дипломат.
Захарова обратила внимание, что репутация Британии в правозащитной сфере далеко не безупречна. "В лучших колониальных традициях там массово закрываются преступления, например, о британских военнослужащих, совершенных в ходе только одной иракской кампании. Напомню, было замято дело высокопоставленных вестминстерских педофилов, всплывают факты незаконного сбора британскими спецслужбами личных данных своих же подданных, причем на эти и другие вопиющие факты официальному Лондону неоднократно указывали международные правительственные и неправительственные организации", - заключила официальный представитель МИД РФ.