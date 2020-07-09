Россия направит в Казахстан 50 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия в ближайшие дни направит в Казахстан 50 тысяч тест-систем для выявления коронавируса, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД Казахстана 8 июля сообщил о прибытии в столицу Казахстана специального борта МЧС России с гуманитарным грузом, который включает в себя медицинские маски, комплекты защитной одежды и медицинские препараты. Министр здравоохранения республики Алексей Цой также сообщил, что прибытие в Казахстан второго борта с гуманитарным грузом из России, включающим лекарственные средства и изделия медицинского назначения, ожидается на этой неделе.
"В ближайшие дни с учетом осложняющейся эпидемиологической ситуации в республику будут направлены дополнительно 50 тысяч тест-систем и реагентов", - сказала Захарова на брифинге.
Как отметила Захарова, в четверг в Казахстан вылетает еще один рейс МЧС России. По ее словам, помощь Казахстану также осуществляется и по линии некоммерческих организаций.
Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в Казахстане достигло 53 021, зафиксированы 264 случая смерти из-за коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.