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Россия направит в Казахстан 50 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19
Россия в ближайшие дни направит в Казахстан 50 тысяч тест-систем для выявления коронавируса, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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мария захарова
здоровье - общество
воз
мид казахстана
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РИА Новости
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353
60
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Россия направит в Казахстан 50 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19

16:05 09.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия в ближайшие дни направит в Казахстан 50 тысяч тест-систем для выявления коронавируса, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД Казахстана 8 июля сообщил о прибытии в столицу Казахстана специального борта МЧС России с гуманитарным грузом, который включает в себя медицинские маски, комплекты защитной одежды и медицинские препараты. Министр здравоохранения республики Алексей Цой также сообщил, что прибытие в Казахстан второго борта с гуманитарным грузом из России, включающим лекарственные средства и изделия медицинского назначения, ожидается на этой неделе.
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"В ближайшие дни с учетом осложняющейся эпидемиологической ситуации в республику будут направлены дополнительно 50 тысяч тест-систем и реагентов", - сказала Захарова на брифинге.
Как отметила Захарова, в четверг в Казахстан вылетает еще один рейс МЧС России. По ее словам, помощь Казахстану также осуществляется и по линии некоммерческих организаций.
Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в Казахстане достигло 53 021, зафиксированы 264 случая смерти из-за коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМария ЗахароваЗдоровье - ОбществоВОЗМИД КазахстанаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КазахстанОбщество
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