Россия направит в Казахстан 50 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19

"В ближайшие дни с учетом осложняющейся эпидемиологической ситуации в республику будут направлены дополнительно 50 тысяч тест-систем и реагентов", - сказала Захарова на брифинге.

Как отметила Захарова, в четверг в Казахстан вылетает еще один рейс МЧС России. По ее словам, помощь Казахстану также осуществляется и по линии некоммерческих организаций.