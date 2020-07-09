В Швеции число жертв коронавируса достигло 5,5 тысячи человек

По данным агентства, всего число подтвержденных случаев инфицирования достигло 74 333. Скончались в общей сложности 5 500 пациентов с коронавирусом. Отмечается, что 2 470 инфицированным пациентам потребовалась интенсивная терапия.

Власти Швеции в отличие от других стран не стали вводить локдаун и выбрали более мягкие меры борьбы с распространением вируса. Такой подход вызвал неоднозначную реакцию и критику как внутри страны, так и за ее пределами.