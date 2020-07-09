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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574120720.html
В Швеции число жертв коронавируса достигло 5,5 тысячи человек
Число смертельных случаев, связанных с заражением коронавирусом, достигло в Швеции в четверг 5,5 тысячи, следует из данных статистики, опубликованной агентством РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
швеция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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коронавирус covid-19, воз, швеция

В Швеции число жертв коронавируса достигло 5,5 тысячи человек

16:01 09.07.2020
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CC BY 2.0 / David Hall / AmbulansМашина скорой помощи в Швеции
Машина скорой помощи в Швеции
CC BY 2.0 / David Hall / Ambulans
Машина скорой помощи в Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Число смертельных случаев, связанных с заражением коронавирусом, достигло в Швеции в четверг 5,5 тысячи, следует из данных статистики, опубликованной агентством здравоохранения Швеции.
По данным агентства, всего число подтвержденных случаев инфицирования достигло 74 333. Скончались в общей сложности 5 500 пациентов с коронавирусом. Отмечается, что 2 470 инфицированным пациентам потребовалась интенсивная терапия.
Власти Швеции в отличие от других стран не стали вводить локдаун и выбрали более мягкие меры борьбы с распространением вируса. Такой подход вызвал неоднозначную реакцию и критику как внутри страны, так и за ее пределами.
Врачи
6 июля, 16:43Распространение нового коронавируса
Число случаев заражения коронавирусом в Швеции превысило 73 тысячи
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗШвеция
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