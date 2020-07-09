В офисе "Открытой России" проходит обыск

"В помещении "Открытой России" проходит обыск. Меня по-прежнему не пускают в здание, я уже несколько часов нахожусь здесь", - сказал собеседник агентства.

В июле 2019 года Генпрокуратура сообщила, что Ходорковского обвиняют в отмывании денег и хищении акций по "третьему делу ЮКОСа", фигурантами которого являются бывшие владельцы, руководители и работники ОАО "НК "ЮКОС". По информации ведомства, в 1995-2003 годах были похищены акции ЮКОСа и деньги нефтяной компании на общую сумму свыше 6 миллиардов долларов.