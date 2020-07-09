МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В офисе "Открытой России" проходит обыск, сообщил РИА Новости Олег Елисеев - адвокат задержанного ранее исполнительного директора организации Андрея Пивоварова.
"В помещении "Открытой России" проходит обыск. Меня по-прежнему не пускают в здание, я уже несколько часов нахожусь здесь", - сказал собеседник агентства.
Ранее в четверг сотрудник "МБХ медиа" сообщил РИА Новости об обыске в офисе издания, связанном с делом ЮКОСа, а адвокат Михаил Бирюков - об обысках в квартире московского депутата Юлии Галяминой, также в рамках этого дела, и у членов "Открытой России".
"Открытая Россия" - организация, основанная экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским. В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией": OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).
В июле 2019 года Генпрокуратура сообщила, что Ходорковского обвиняют в отмывании денег и хищении акций по "третьему делу ЮКОСа", фигурантами которого являются бывшие владельцы, руководители и работники ОАО "НК "ЮКОС". По информации ведомства, в 1995-2003 годах были похищены акции ЮКОСа и деньги нефтяной компании на общую сумму свыше 6 миллиардов долларов.