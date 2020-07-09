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В офисе "Открытой России" проходит обыск
В офисе "Открытой России" проходит обыск, сообщил РИА Новости Олег Елисеев - адвокат задержанного ранее исполнительного директора организации Андрея Пивоварова. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:56
андрей пивоваров
открытая россия
юкос
генеральная прокуратура рф
михаил ходорковский
великобритания
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https://ria.ru/20200709/1574100469.html
https://ria.ru/20200709/1574104645.html
Ну, наконец. Взялась-таки власть за этот открыто анти-российский, насквозь русофобский гадюшник.
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великобритания
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей пивоваров, открытая россия, юкос, генеральная прокуратура рф, михаил ходорковский, великобритания

В офисе "Открытой России" проходит обыск

15:56 09.07.2020
1420
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В офисе "Открытой России" проходит обыск, сообщил РИА Новости Олег Елисеев - адвокат задержанного ранее исполнительного директора организации Андрея Пивоварова.
"В помещении "Открытой России" проходит обыск. Меня по-прежнему не пускают в здание, я уже несколько часов нахожусь здесь", - сказал собеседник агентства.
Ранее в четверг сотрудник "МБХ медиа" сообщил РИА Новости об обыске в офисе издания, связанном с делом ЮКОСа, а адвокат Михаил Бирюков - об обысках в квартире московского депутата Юлии Галяминой, также в рамках этого дела, и у членов "Открытой России".
Юлия Галямина
Вчера, 11:29
Обыск у депутата Галяминой проходит в рамках дела ЮКОСа
"Открытая Россия" - организация, основанная экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским. В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией": OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).
В июле 2019 года Генпрокуратура сообщила, что Ходорковского обвиняют в отмывании денег и хищении акций по "третьему делу ЮКОСа", фигурантами которого являются бывшие владельцы, руководители и работники ОАО "НК "ЮКОС". По информации ведомства, в 1995-2003 годах были похищены акции ЮКОСа и деньги нефтяной компании на общую сумму свыше 6 миллиардов долларов.
Автомобиль Следственного комитета России
Вчера, 12:28
В офисе "МБХ медиа" сообщили об обыске по делу ЮКОСа
57210555
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Андрей ПивоваровОткрытая РоссияЮКОСГенеральная прокуратура РФМихаил ХодорковскийВеликобритания
Популярные комментарии
Ну, наконец. Взялась-таки власть за этот открыто анти-российский, насквозь русофобский гадюшник.
9 июля, 16:11
aalnoor1953
23000018
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