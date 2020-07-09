Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574120455.html
В Забайкалье создали штаб для координации крупных инвестпроектов
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал, что для активной работы по улучшению инвестклимата в регионе пришлось создать штаб для координации, и РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:56
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
александр осипов
владимир путин
забайкальский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154827/29/1548272996_0:201:2925:1846_1400x0_80_0_0_763cfcd661b82c3ac668f7264a52c7b7.jpg
https://ria.ru/20200604/1572473176.html
https://ria.ru/20200527/1572074314.html
забайкальский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/154827/29/1548272996_0:201:2925:1846_1400x0_80_0_0_763cfcd661b82c3ac668f7264a52c7b7.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/154827/29/1548272996_98:0:2829:2048_1400x0_80_0_0_7eb9c599ad7d5a09d003182509dd3a56.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/154827/29/1548272996_439:0:2487:2048_1400x0_80_0_0_eebe2ee8a9b5c4d4b39352aae72c24e2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), александр осипов, владимир путин, забайкальский край, экономика

В Забайкалье создали штаб для координации крупных инвестпроектов

15:56 09.07.2020
128
© РИА Новости / Илья ПиталевАлександр Осипов
Александр Осипов
© РИА Новости / Илья Питалев
Александр Осипов. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал, что для активной работы по улучшению инвестклимата в регионе пришлось создать штаб для координации, и предложил распространить эту практику на федеральном уровне.
Президент РФ Владимир Путин в четверг проводит по видеосвязи заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева представила результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2019 года.
На набережной реки Волги в Твери
4 июня, 16:47Тверская область
В Верхневолжье реализуют инвестпроект в сфере экологии
Чупшева отметила серьезную работу Забайкальского края, который сумел с одной из последних позиций (с 84 места) переместиться сразу в середину рейтинга – на 54 позицию.
"Хочу отдельно обратить внимание, что для того, чтобы заниматься этой активной работой, нам пришлось создать отдельный орган, он такого штабного типа, назначение его - синхронизировать, координировать работу всех, чтобы ускоренным образом и связным реализовывать инвестиционные проекты", - рассказал Путину по видеосвязи глава Забайкальского края Осипов.
"Может быть, целесообразно рассмотреть и необходимость создания такого органа для реализации крупных проектов и на федеральном уровне, потому что многие из инвестпроектов, которые мы можем реализовывать, они крупные, явно за пределами мощности, возможностей одного региона", - предложил он.
"И за второе тоже предложение спасибо", - ответил президент.
Куры на птицефабрике
27 мая, 17:15Волгоградская область
В Волгоградской области реализуют инвестпроект современной птицефабрики
611010
Обсудить 0
Светлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)Александр ОсиповВладимир ПутинЗабайкальский крайЭкономика
Рекомендуем
Лесной пожар в Якутии
В МЧС оценили ситуацию с лесными пожарами в Якутии
Автомобиль Следственного комитета РФ
В офисе "Открытой России" проходит обыск
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи
Мишустин оценил опыт Татарстана в создании инфекционной больницы
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи
Мишустин оценил решение о налоговом маневре в IT-сфере
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Мишустин призвал Росреестр обсудить вопрос оцифровки земель
Комплекс ПВО
"Может защищать от метеоритов". Focus рассказал о российском "Прометее"
Инаугурация губернатора Владимирской области Владимира Сипягина
Владимирский губернатор отказался увольняться из-за дела Фургала
Конная прогулка на территории пастбища Абаго Северного отдела Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова
Кавказский заповедник снял все ограничения на открытых летних маршрутах
Издатель Медиазоны Петр Верзилов, против которого завели уголовное дело о двойном гражданстве, перед зданием Следственного комитета РФ в Москве
Петра Верзилова проверят на вменяемость
Построение солдат
Военнослужащих могут освободить от пошлины на права категорий D и D1
Казань
Названы регионы, возглавившие рейтинг состояния инвестклимата
Минск
В Белоруссии задержали бывшего главу финмилиции
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Россия направит в Казахстан 50 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19
Здание Международного комитета Красного Креста в Женеве
МККК и ООН направили в Донбасс гуманитарную помощь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46В Роскачестве назвали надпись "бездрожжевой хлеб" маркетинговой уловкой
08:46В Приморье усилят бригады медиков из-за задержек в прибытии скорых
08:42В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
08:41На Ямале продлили режим самоизоляции
08:39Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
Лента новостейМолния