В Забайкалье создали штаб для координации крупных инвестпроектов

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал, что для активной работы по улучшению инвестклимата в регионе пришлось создать штаб для координации, и предложил распространить эту практику на федеральном уровне.
Президент РФ Владимир Путин в четверг проводит по видеосвязи заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева представила результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2019 года.
Чупшева отметила серьезную работу Забайкальского края, который сумел с одной из последних позиций (с 84 места) переместиться сразу в середину рейтинга – на 54 позицию.
"Хочу отдельно обратить внимание, что для того, чтобы заниматься этой активной работой, нам пришлось создать отдельный орган, он такого штабного типа, назначение его - синхронизировать, координировать работу всех, чтобы ускоренным образом и связным реализовывать инвестиционные проекты", - рассказал Путину по видеосвязи глава Забайкальского края Осипов.
"Может быть, целесообразно рассмотреть и необходимость создания такого органа для реализации крупных проектов и на федеральном уровне, потому что многие из инвестпроектов, которые мы можем реализовывать, они крупные, явно за пределами мощности, возможностей одного региона", - предложил он.
"И за второе тоже предложение спасибо", - ответил президент.