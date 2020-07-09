В Забайкалье создали штаб для координации крупных инвестпроектов

Чупшева отметила серьезную работу Забайкальского края, который сумел с одной из последних позиций (с 84 места) переместиться сразу в середину рейтинга – на 54 позицию.

"Хочу отдельно обратить внимание, что для того, чтобы заниматься этой активной работой, нам пришлось создать отдельный орган, он такого штабного типа, назначение его - синхронизировать, координировать работу всех, чтобы ускоренным образом и связным реализовывать инвестиционные проекты", - рассказал Путину по видеосвязи глава Забайкальского края Осипов.

"Может быть, целесообразно рассмотреть и необходимость создания такого органа для реализации крупных проектов и на федеральном уровне, потому что многие из инвестпроектов, которые мы можем реализовывать, они крупные, явно за пределами мощности, возможностей одного региона", - предложил он.