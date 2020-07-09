АСИ и фонд Росконгресс проведут форум "Сильные идеи для нового времени"

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с фондом Росконгресс намерены провести форум "Сильные идеи для нового времени", где будут собраны 100 идей для развития экономики, социальной и технологической сфер, сообщила в четверг глава АСИ Светлана Чупшева.
"Мы хотим сформировать содружество инициативных людей и собрать 100 сильных идей, которые помогут развить экономику, социальную и технологическую сферы. Наша задача также - организовать команды и приступить к реализации сильных идей и проектов, способных обеспечить устойчивое развитие России", - приводит слова Чупшевой ее пресс-служба.
Кроме того, отметила она, на форуме помимо идей от аудитории будут приниматься запросы от регионов на решение практических задач.
"В сложный период для экономики страны, вызванный пандемией коронавируса, мы в партнерстве с Агентством стратегических инициатив проводим мероприятие, которое поможет найти новый импульс для развития экономики, технологий, образования, предпринимательства, общественных процессов. Идеи, предложенные в рамках Форума, зададут направление в соответствующих сферах на долгосрочную перспективу и послужат достижению национальных целей", - приводятся слова директора фонда Росконгресс Александра Стуглева.
Председателем оргкомитета форума стал первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов. Сбор идей, решений и практик, их оценка, общественное и экспертное голосование в их поддержку будет проходить на специальной краудплатформе. Финальное мероприятие форума пройдет 21 сентября на территории парка науки и искусства "Сириус".
"Авторы 100 идей, отобранных по итогам обсуждения, представят их участникам форума. А решения, разработанные на основе этих идей, будут доступны для использования. Поддержкой реализации самых сильных идей займётся Агентство и его партнеры", - пояснила Чупшева.