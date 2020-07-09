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АСИ и фонд Росконгресс проведут форум "Сильные идеи для нового времени"
Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с фондом Росконгресс намерены провести форум "Сильные идеи для нового времени", где будут собраны 100 идей... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:55
светлана чупшева
александр стуглев
агентство стратегических инициатив (аси)
андрей белоусов
общество
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РИА Новости
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353
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светлана чупшева, александр стуглев, агентство стратегических инициатив (аси), андрей белоусов, общество

АСИ и фонд Росконгресс проведут форум "Сильные идеи для нового времени"

15:55 09.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с фондом Росконгресс намерены провести форум "Сильные идеи для нового времени", где будут собраны 100 идей для развития экономики, социальной и технологической сфер, сообщила в четверг глава АСИ Светлана Чупшева.
"Мы хотим сформировать содружество инициативных людей и собрать 100 сильных идей, которые помогут развить экономику, социальную и технологическую сферы. Наша задача также - организовать команды и приступить к реализации сильных идей и проектов, способных обеспечить устойчивое развитие России", - приводит слова Чупшевой ее пресс-служба.
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Кроме того, отметила она, на форуме помимо идей от аудитории будут приниматься запросы от регионов на решение практических задач.
"В сложный период для экономики страны, вызванный пандемией коронавируса, мы в партнерстве с Агентством стратегических инициатив проводим мероприятие, которое поможет найти новый импульс для развития экономики, технологий, образования, предпринимательства, общественных процессов. Идеи, предложенные в рамках Форума, зададут направление в соответствующих сферах на долгосрочную перспективу и послужат достижению национальных целей", - приводятся слова директора фонда Росконгресс Александра Стуглева.
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Председателем оргкомитета форума стал первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов. Сбор идей, решений и практик, их оценка, общественное и экспертное голосование в их поддержку будет проходить на специальной краудплатформе. Финальное мероприятие форума пройдет 21 сентября на территории парка науки и искусства "Сириус".
"Авторы 100 идей, отобранных по итогам обсуждения, представят их участникам форума. А решения, разработанные на основе этих идей, будут доступны для использования. Поддержкой реализации самых сильных идей займётся Агентство и его партнеры", - пояснила Чупшева.
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Светлана ЧупшеваАлександр СтуглевАгентство стратегических инициатив (АСИ)Андрей БелоусовОбщество
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