В сентябре начнутся показы спектаклей фестиваля "Золотая маска"

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. В рамках фестиваля "Золотая маска" состоится порядка 80 показов, которые пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и регионах России, сообщила РИА Новости генеральный директор премии и фестиваля Мария Ревякина.

"Уже утверждена и сверстана афиша фестиваля, все распределено по площадкам – некоторые спектакли пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, а часть в регионах. Мы начнем показ спектаклей для жюри и зрителей в начале сентября. Всего в рамках фестиваля "Золотая маска" пройдет порядка 80 показов", - сказала Ревякина.