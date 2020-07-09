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https://ria.ru/20200709/1574120316.html
В сентябре начнутся показы спектаклей фестиваля "Золотая маска"
В рамках фестиваля "Золотая маска" состоится порядка 80 показов, которые пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и регионах России, сообщила РИА Новости генеральный... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:26
культура
театр
новости культуры
мария ревякина
театральный фестиваль "золотая маска"
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155216/34/1552163418_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_141eb0c90ef166f714a300b3d646ccec.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
театр, новости культуры, мария ревякина, театральный фестиваль "золотая маска"

В сентябре начнутся показы спектаклей фестиваля "Золотая маска"

18:26 09.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНаграды российской национальной театральной премии "Золотая маска-2019"
Награды российской национальной театральной премии Золотая маска-2019
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. В рамках фестиваля "Золотая маска" состоится порядка 80 показов, которые пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и регионах России, сообщила РИА Новости генеральный директор премии и фестиваля Мария Ревякина.
"Уже утверждена и сверстана афиша фестиваля, все распределено по площадкам – некоторые спектакли пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, а часть в регионах. Мы начнем показ спектаклей для жюри и зрителей в начале сентября. Всего в рамках фестиваля "Золотая маска" пройдет порядка 80 показов", - сказала Ревякина.
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КультураТеатрНовости культурыМария РевякинаТеатральный фестиваль "Золотая Маска"
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