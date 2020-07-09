https://ria.ru/20200709/1574120316.html
В сентябре начнутся показы спектаклей фестиваля "Золотая маска"
В рамках фестиваля "Золотая маска" состоится порядка 80 показов, которые пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и регионах России, сообщила РИА Новости генеральный... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:26
2020-07-09T18:26
культура
театр
новости культуры
мария ревякина
театральный фестиваль "золотая маска"
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр, новости культуры, мария ревякина, театральный фестиваль "золотая маска"