В МЧС оценили ситуацию с лесными пожарами в Якутии

По данным Авиалесоохраны, на территории Якутии в настоящее время действует 109 природных пожаров. Огнем пройдено более 350 тысяч гектаров. За сутки возникло 35 пожаров и 81 ликвидирован, на тушение привлекались 751 человек и 106 единиц техники.