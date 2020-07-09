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В МЧС оценили ситуацию с лесными пожарами в Якутии
Лесные пожары не представляют угрозы для населенных пунктов и объектов экономики Якутии, активно горят свыше 500 гектаров, сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:52
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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353
60
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В МЧС оценили ситуацию с лесными пожарами в Якутии

15:52 09.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Якутии
Лесной пожар в Якутии
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Лесной пожар в Якутии
ЯКУТСК, 9 июл - РИА Новости. Лесные пожары не представляют угрозы для населенных пунктов и объектов экономики Якутии, активно горят свыше 500 гектаров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
По данным Авиалесоохраны, на территории Якутии в настоящее время действует 109 природных пожаров. Огнем пройдено более 350 тысяч гектаров. За сутки возникло 35 пожаров и 81 ликвидирован, на тушение привлекались 751 человек и 106 единиц техники.
"Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет. Сложная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Жиганского и Мирнинского районов, где зарегистрировано 67 очагов природных пожаров", - приводятся слова начальника ГУ МЧС Павла Гарина.
Ранее сообщалось, что в республике действует режим ЧС из-за лесных пожаров.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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