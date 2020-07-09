"Может защищать от метеоритов". Focus рассказал о российском "Прометее"

"Самолеты-невидимки также станут легкой мишенью для новейшего комплекса", — говорится в статье.
Издание цитирует главнокомандующего российскими ВКС, который заявил, что "Прометей" станет первым поколением систем противокосмической обороны.
"Дальность поражения комплекса составляет 600 километров, что заставляет предположить, что его можно будет использовать даже для защиты от метеоритов и других небесных тел", — отмечает Focus.
Помимо этого, издание приводит слова директора Центра анализа мировой торговли оружием Игоря Коротченко о том, что "Прометей" может уничтожить любую цель в ближнем космосе и атмосфере и при этом оперативно перебрасывается на любое направление.
С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля — воздух", представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО. Перспективная система способна уничтожать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты), а также крылатые ракеты.
Как заявил РИА Новости в мае заместитель министра обороны Алексей Криворучко, первые комплексы С-500 могут появиться на вооружении российской армии уже в следующем году.