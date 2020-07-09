Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574120260.html
"Может защищать от метеоритов". Focus рассказал о российском "Прометее"
Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" опережает западные аналоги на 15-20 лет, пишет немецкое издание Focus. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:38
россия
focus
с-500 "прометей"
воздушно-космические силы россии
алексей криворучко
игорь коротченко
германия
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564513547_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_c1f8cc0e3cbb25eec91b0f1628918adf.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200703/1573833227.html
https://ria.ru/20200420/1570184755.html
Горжусь!
18
10
россия
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564513547_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_c1f8cc0e3cbb25eec91b0f1628918adf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564513547_208:0:2937:2047_1400x0_80_0_0_2b32feb70abce8b155a5ad4083cec822.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564513547_549:0:2596:2047_1400x0_80_0_0_351f95094d282c3b8f28454d2ae8a18f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, focus, с-500 "прометей", воздушно-космические силы россии, алексей криворучко, игорь коротченко, германия, безопасность, в мире

"Может защищать от метеоритов". Focus рассказал о российском "Прометее"

15:52 09.07.2020 (обновлено: 16:38 09.07.2020)
7438
© РИА Новости / Алексей МальгавкоКомплекс ПВО
Комплекс ПВО
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Комплекс ПВО
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" опережает западные аналоги на 15-20 лет, пишет немецкое издание Focus.
"Самолеты-невидимки также станут легкой мишенью для новейшего комплекса", — говорится в статье.
Радар новейшего ЗРК С-500 впервые показали на видео
3 июля, 10:46
Спутникам конец. Стало известно, на что способны ЗРК С-500 "Прометей"
Издание цитирует главнокомандующего российскими ВКС, который заявил, что "Прометей" станет первым поколением систем противокосмической обороны.
"Дальность поражения комплекса составляет 600 километров, что заставляет предположить, что его можно будет использовать даже для защиты от метеоритов и других небесных тел", — отмечает Focus.
Помимо этого, издание приводит слова директора Центра анализа мировой торговли оружием Игоря Коротченко о том, что "Прометей" может уничтожить любую цель в ближнем космосе и атмосфере и при этом оперативно перебрасывается на любое направление.
С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля — воздух", представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО. Перспективная система способна уничтожать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты), а также крылатые ракеты.
Как заявил РИА Новости в мае заместитель министра обороны Алексей Криворучко, первые комплексы С-500 могут появиться на вооружении российской армии уже в следующем году.
Испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган. Стоп-кадр с видео, опубликованного Министерством обороны РФ
20 апреля, 08:00
"Такое сложно пробить": военные придумали, чем прикрыть Москву от ракет
471138208
Обсудить 10
РоссияFocusС-500 "Прометей"Воздушно-космические силы РоссииАлексей КриворучкоИгорь КоротченкоГерманияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Горжусь!
9 июля, 17:41
Егор Панкратов
1700001
Рекомендуем
Приборная панель автомобиля
Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час
Мозаика в строящемся главном храме Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре Патриот
В РПЦ объяснили, почему в России Иисуса никогда не изобразят темнокожим
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
"Замыслили недоброе": зачем НАТО наращивает войска у российских границ
Статуя Фемиды в суде
Питерского реаниматолога осудили за изнасилования пациенток под наркозом
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Бурная молодость: за что задержали губернатора Хабаровского края
Глава Национального банка Украины Яков Смолий на заседании Верховной Рады
"Не давайте денег Украине, пока она не сдастся"
Президент США Дональд Трамп на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США
Не выдержал конкуренции: Европа и Азия отказываются от американского СПГ
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банки рассказали, как мошенники выманивают средства при платежах картой
Иван Сафронов в Лефортовском суде
Почему "наши" люди в принципе не могут быть предателями Родины?
Полицейские и участники акции возле здания Парламента Сербии в Белграде после введения комендантского часа
В МИД назвали данные о "российском следе" в беспорядках в Сербии вбросом
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Возвращение к изоляции. Кому грозит новый карантин
Мэр Сеула Пак Вон Сун
Исчезнувшего мэра Сеула нашли мертвым
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Главный инфекционист в США спрогнозировал усиление пандемии коронавируса
Карась. Архивное фото
Советские разработки помогли спасти икру карася в Якутии
Коронавирус
Ученые обнаружили 28 нейтрализующих коронавирус антител
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46В Роскачестве назвали надпись "бездрожжевой хлеб" маркетинговой уловкой
08:46В Приморье усилят бригады медиков из-за задержек в прибытии скорых
08:42В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
08:41На Ямале продлили режим самоизоляции
08:39Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
Лента новостейМолния