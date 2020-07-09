"Может защищать от метеоритов". Focus рассказал о российском "Прометее"

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российский зенитный ракетный комплекс Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" опережает западные аналоги на 15-20 лет, пишет немецкое издание Focus.

"Самолеты-невидимки также станут легкой мишенью для новейшего комплекса", — говорится в статье.

Издание цитирует главнокомандующего российскими ВКС , который заявил, что "Прометей" станет первым поколением систем противокосмической обороны.

"Дальность поражения комплекса составляет 600 километров, что заставляет предположить, что его можно будет использовать даже для защиты от метеоритов и других небесных тел", — отмечает Focus.

Помимо этого, издание приводит слова директора Центра анализа мировой торговли оружием Игоря Коротченко о том, что "Прометей" может уничтожить любую цель в ближнем космосе и атмосфере и при этом оперативно перебрасывается на любое направление.

С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля — воздух", представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО. Перспективная система способна уничтожать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты), а также крылатые ракеты.