Московская книжная ярмарка пройдет в Манеже со 2 по 6 сентября

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Московская международная книжная ярмарка пройдет со 2 по 6 сентября в центральном выставочном зале "Манеж" с соблюдением всех необходимых санитарных норм, сообщает в четверг пресс-служба организаторов смотра.

"Со 2 по 6 сентября нас ждет важнейшее профессиональное событие года – 33-я Московская международная книжная ярмарка. В силу сложившихся обстоятельств в этом году она пройдет, по согласованию с правительством Москвы, в центральном выставочном зале "Манеж". Разумеется, с обязательным соблюдением всех необходимых санитарных норм, которые будут действовать в Москве на момент проведения ярмарки", - сказано в сообщении.

"Проведение МКВЯ в начале сентября в привычном формате – как никогда важно. Спасибо мэру Москвы Сергею Собянину, что для проведения ярмарки этом году будет предоставлено одно из лучших городских пространств в сердце нашей столицы – исторический "Манеж", где пройдет большое количество литературных мероприятий", - сказал руководитель Роспечати Михаил Сеславинский, которого цитирует пресс-служба.