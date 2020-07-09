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Московская книжная ярмарка пройдет в Манеже со 2 по 6 сентября
Московская международная книжная ярмарка пройдет со 2 по 6 сентября в центральном выставочном зале "Манеж" с соблюдением всех необходимых санитарных норм,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:59
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манеж
федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать)
московская книжная выставка-ярмарка
михаил сеславинский
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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книги, новости культуры, манеж, федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать), московская книжная выставка-ярмарка, михаил сеславинский, сергей собянин

Московская книжная ярмарка пройдет в Манеже со 2 по 6 сентября

16:59 09.07.2020
39
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетители на 30-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве
Посетители на 30-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Московская международная книжная ярмарка пройдет со 2 по 6 сентября в центральном выставочном зале "Манеж" с соблюдением всех необходимых санитарных норм, сообщает в четверг пресс-служба организаторов смотра.
"Со 2 по 6 сентября нас ждет важнейшее профессиональное событие года – 33-я Московская международная книжная ярмарка. В силу сложившихся обстоятельств в этом году она пройдет, по согласованию с правительством Москвы, в центральном выставочном зале "Манеж". Разумеется, с обязательным соблюдением всех необходимых санитарных норм, которые будут действовать в Москве на момент проведения ярмарки", - сказано в сообщении.
"Проведение МКВЯ в начале сентября в привычном формате – как никогда важно. Спасибо мэру Москвы Сергею Собянину, что для проведения ярмарки этом году будет предоставлено одно из лучших городских пространств в сердце нашей столицы – исторический "Манеж", где пройдет большое количество литературных мероприятий", - сказал руководитель Роспечати Михаил Сеславинский, которого цитирует пресс-служба.
В рамках ярмарки пройдут книжные презентации, авторские чтения, круглые столы, дискуссии. Также готовится сопроводительная онлайн-программа, призванная удовлетворить потребности не только непосредственных участников ярмарки, присутствующих в "Манеже", но также тех, кто захочет подключиться к ее мероприятиям из регионов.
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КультураКнигиНовости культурыМанежФедеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать)Московская книжная выставка-ярмаркаМихаил СеславинскийСергей Собянин
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