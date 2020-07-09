https://ria.ru/20200709/1574120049.html
Московская книжная ярмарка пройдет в Манеже со 2 по 6 сентября
Московская международная книжная ярмарка пройдет со 2 по 6 сентября в центральном выставочном зале "Манеж" с соблюдением всех необходимых санитарных норм,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:59
2020-07-09T16:59
культура
книги
новости культуры
манеж
федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать)
московская книжная выставка-ярмарка
михаил сеславинский
сергей собянин
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
книги, новости культуры, манеж, федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать), московская книжная выставка-ярмарка, михаил сеславинский, сергей собянин
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Московская международная книжная ярмарка пройдет со 2 по 6 сентября в центральном выставочном зале "Манеж" с соблюдением всех необходимых санитарных норм, сообщает в четверг пресс-служба организаторов смотра.
"Со 2 по 6 сентября нас ждет важнейшее профессиональное событие года – 33-я Московская международная книжная ярмарка. В силу сложившихся обстоятельств в этом году она пройдет, по согласованию с правительством Москвы, в центральном выставочном зале "Манеж". Разумеется, с обязательным соблюдением всех необходимых санитарных норм, которые будут действовать в Москве на момент проведения ярмарки", - сказано в сообщении.
"Проведение МКВЯ в начале сентября в привычном формате – как никогда важно. Спасибо мэру Москвы Сергею Собянину, что для проведения ярмарки этом году будет предоставлено одно из лучших городских пространств в сердце нашей столицы – исторический "Манеж", где пройдет большое количество литературных мероприятий", - сказал руководитель Роспечати Михаил Сеславинский, которого цитирует пресс-служба.
В рамках ярмарки пройдут книжные презентации, авторские чтения, круглые столы, дискуссии. Также готовится сопроводительная онлайн-программа, призванная удовлетворить потребности не только непосредственных участников ярмарки, присутствующих в "Манеже", но также тех, кто захочет подключиться к ее мероприятиям из регионов.