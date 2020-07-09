Мишустин призвал Росреестр обсудить вопрос оцифровки земель

ИННОПОЛИС (Татарстан), 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил желание комплексно обсудить вопрос оцифровки земель, в том числе с Росреестром

Об этом он заявил в ходе осмотра выставки IT-проектов в Иннополисе (городе-спутнике Казани ). В ходе демонстрации выставки полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров рассказал премьер-министру про комплексную систему дистанционного мониторинга региона. Согласно презентации, эта система позволит контролировать состояние лесного фонда, сельхозземель, обращения с отходами, недропользования, а также обеспечит мониторинг и упорядочивание баз данных объектов недвижимости в целях обеспечения собираемости налогов.

Комаров также отметил, что эту систему можно будет в перспективе включить в программу "Цифровая Земля". Один из докладчиков добавил, что в работе над проектом используются три вида съемки: космическая, аэросъемка и беспилотная. Тем не менее, необходимы некоторые правовые вопросы.

"Я хотел бы, чтобы мы вообще комплексно поговорили о подходе Росреестра с точки зрения (проекта) "Цифровая Земля", оцифровки, потому что все изменилось", - отметил он.

Также Мишустин заслушал презентацию вице-премьера Республики Татарстан Романа Шайхутдинова о развитии Иннополиса, его университете и особой экономической зоне. В частности, он отметил, что в университете обучается порядка 770 студентов из 37 стран мира.

Замглавы местного правительства рассказал и о планах Иннополиса по созданию дизайн-центра микроэлектроники. "Оказывается, у нас очень хорошие компетенции, мы просим поддержки в создании дизайн-центра по шести основным направлениям", - добавил он.

В конце презентации премьер-министр подписал памятную табличку. "Данные - это новая нефть 21 века! Желаю вам распоряжаться ими эффективно! Удачи", - написал он.

Глава цифрового министерства Татарстана Айрат Хайруллин рассказал Мишустину о решениях республиканских властей, направленных на повышение эффективности госуправления при помощи цифровых технологий.

Единая централизованная бухгалтерия, созданная в Татарстане, по словам Хайруллина, позволила проводить минфину и казначейству безвыездные проверки всех государственных и муниципальных учреждений, в том числе больниц, школ, ведомств.

"Вот так вам нужно сделать", - сказал Мишустин, обращаясь к главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву.

Хайруллин заметил, что эта система позволила проконтролировать правильное начисление надбавок медицинским работникам, помогающим больным коронавирусом.

Он предложил сделать Татарстан опорным регионом в части апробации цифровых решений в плане здравоохранения, рассказав о системе, внедренной в республиканской больнице, которая сократила с 30 до 5 минут расшифровку снимков компьютерной томографии больных легочными вирусами.

"6 июня двумя технологическими партнерами "Яндекс Облако" и RADLogics в республиканской клинической больнице была развернута система, позволяющая использовать алгоритм машинного обучения с распознаванием снимков КТ легочных вирусных патологий. Это позволило нашим врачам снизить время рассмотрения и описания с 30 минут до 5 минут", - сказал Хайруллин.

Точность и чувствительность данной системы, заметил он, 98%. "Мы будем обращаться в Росздравнадзор для получения регистрационного удостоверения медицинского изделия, в России такие регистрационные удостоверения отсутствуют, и предлагаем сделать Татарстан опорным регионом в части апробации цифровых решений в плане здравоохранения", - сообщил региональный министр.

Говоря о цифровых решениях, используемых в Татарстане, Хайруллин рассказал, что все государственные и муниципальные учреждения республики подключены к единой сети передачи данных. По поручению руководства, добавил он, создается система контроля и исполнения национальных проектов.

"Буквально месяц назад мы приступили к наполнению данных, и к сентябрю мы завершим эту работу", - отметил министр.

Система позволит руководителю по объектам и индикаторам следить за исполнением каждого федерального проекта.