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Кавказский заповедник снял все ограничения на открытых летних маршрутах
Кавказский заповедник снял все ограничения на открытых маршрутах, которые стали безопасными для туристов после схода снежников, сообщает заповедник. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:11
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, новости - туризм, черное море, общество

Кавказский заповедник снял все ограничения на открытых летних маршрутах

15:45 09.07.2020 (обновлено: 16:11 09.07.2020)
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкКонная прогулка на территории пастбища Абаго Северного отдела Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова
Конная прогулка на территории пастбища Абаго Северного отдела Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Конная прогулка на территории пастбища Абаго Северного отдела Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова. Архивное фото
СОЧИ, 9 июл – РИА Новости. Кавказский заповедник снял все ограничения на открытых маршрутах, которые стали безопасными для туристов после схода снежников, сообщает заповедник.
Летние туристические маршруты в Кавказском заповеднике были открыты 22 июня. Однако на некоторых участках троп все еще находились снежники, из-за которых подготовить маршрут и обеспечить безопасность прохождения было невозможно. Так, с ограничениями были открыты маршруты № 8А "Урочище Медвежьи ворота — лагерь Холодный", №13 "К Ачипсинским водопадам", №30 а, б, в, г "Через горы к Чёрному морю через приют Фишт".
"Сейчас указанные ранее ограничения снимаются, движение по маршрутам разрешается в соответствии с утвержденной ниткой маршрута", - говорится в сообщении.
Уточняется, что также открывается для посещения эколого-туристический маршрут №12 "Урочище Имеретинка". В этом году на маршруте была оборудована дополнительная туристическая стоянка, расположенная в 1 километре пути от озер.
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