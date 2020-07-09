Кавказский заповедник снял все ограничения на открытых летних маршрутах

СОЧИ, 9 июл – РИА Новости. Кавказский заповедник снял все ограничения на открытых маршрутах, которые стали безопасными для туристов после схода снежников, сообщает заповедник.
Летние туристические маршруты в Кавказском заповеднике были открыты 22 июня. Однако на некоторых участках троп все еще находились снежники, из-за которых подготовить маршрут и обеспечить безопасность прохождения было невозможно. Так, с ограничениями были открыты маршруты № 8А "Урочище Медвежьи ворота — лагерь Холодный", №13 "К Ачипсинским водопадам", №30 а, б, в, г "Через горы к Чёрному морю через приют Фишт".
"Сейчас указанные ранее ограничения снимаются, движение по маршрутам разрешается в соответствии с утвержденной ниткой маршрута", - говорится в сообщении.
Уточняется, что также открывается для посещения эколого-туристический маршрут №12 "Урочище Имеретинка". В этом году на маршруте была оборудована дополнительная туристическая стоянка, расположенная в 1 километре пути от озер.