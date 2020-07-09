Кавказский заповедник снял все ограничения на открытых летних маршрутах

СОЧИ, 9 июл – РИА Новости. Кавказский заповедник снял все ограничения на открытых маршрутах, которые стали безопасными для туристов после схода снежников, сообщает заповедник.

"Сейчас указанные ранее ограничения снимаются, движение по маршрутам разрешается в соответствии с утвержденной ниткой маршрута", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также открывается для посещения эколого-туристический маршрут №12 "Урочище Имеретинка". В этом году на маршруте была оборудована дополнительная туристическая стоянка, расположенная в 1 километре пути от озер.