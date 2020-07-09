Названы регионы, возглавившие рейтинг состояния инвестклимата

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Москва заняла первое место и сохранила лидерство в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2019 года. На втором месте – Республика Татарстан , которая также удержала свою позицию, тройку замыкает Тульская область , поднявшаяся сразу на три пункта.

Результаты рейтинга представила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета АСИ под председательством президента РФ Владимира Путина.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит АСИ совместно с деловыми объединениями. Рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

Москва сохранила лидерство и по итогам 2019 года заняла первое место в рейтинге. Как отметила глава АСИ, регион побил свой рекорд прошлого года. На втором месте расположился Татарстан, который также удержал свою позицию. На третью строчку рейтинга поднялась Тульская область, занявшая в прошлом году шестое место. Санкт-Петербург улучшил позицию (+1 пункт) и занял четвертое место. Первую пятерку рейтинга замыкает Московская область, поднявшаяся на два пункта.

В первую десятку вернулся Краснодарский край (сразу +7 пунктов) и расположился на шестом месте. Седьмое место в рейтинге заняла Белгородская область, улучшив свою позицию на один пункт. Калужская область в этот раз заняла только восьмое место, резко опустившись на четыре пункта. Первую десятку замыкают Башкортостан и Ярославская область (+7 и +8 пунктов ), занявшие девятое и 10-е место соответственно.

Вторую двадцатку рейтинга открывает Новгородская область и занимает 11 место (+3 пункта). Тюменская область по итогам 2019 года сделала резкий скачок и опустилась сразу на 9 пунктов – с третьего на 12-е место. На 13-й строчке – Ленинградская область, которая также ухудшила свои позиции и потеряла сразу четыре пункта. ХМАО занял 14-е место (+3 пункта). Воронежская область сохранила позицию и по-прежнему располагается на 15-й строчке рейтинга. На 16-е место поднялась Смоленская область (+4 пункта). Ульяновская область сделала резкий скачок вниз с 10-го на 17-е место. Нижегородская область поднялась на рекордные 39 пунктов (с 57 пункта), вошла в первую двадцатку и заняла 18-ю строчку рейтинга. Новосибирская область сохранила позицию и заняла 19-е место. Замыкает двадцатку Якутия, которая улучшила свой результат на два пункта и стала единственных дальневосточным регионом, попавшим в топ-20.

Как отметила Чупшева, регионы ДФО продемонстрировали позитивную динамику в рейтинге. Так, Якутия замкнула первую двадцатку, Амурская область, Камчатский край и Сахалинская область вошли в ТОП-30, а Бурятия и Приморский край вплотную приблизились к этому показателю. Чупшева также отметила серьезную работу Забайкальского края, который сумел с одной из последних позиций (с 84 места) переместиться сразу в середину рейтинга – на 54 позицию.

"Успех Дальнего Востока объясняется простыми управленческими решениями, региональные команды вместе с предпринимателями выделили болевые точки и разработали планы их быстрого устранения, назвали их планами быстрых побед, с указанием сроков и ответственных. И, действительно, сработало", - подчеркнула Чупшева.

Также глава АСИ отметила хорошую динамику Калмыкии, Севастополя и Крыма.