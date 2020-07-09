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В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали пять сталкеров
Украинские правоохранители задержали пять сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в четверг пресс-служба управления... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:44
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чернобыльская аэс, украина, в мире

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали пять сталкеров

15:44 09.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКолесо обозрения в Припяти
Колесо обозрения в Припяти
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 9 июл – РИА Новости. Украинские правоохранители задержали пять сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в четверг пресс-служба управления национальной полиции Украины в Киевской области.
Зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции на Украине закрыли для посетителей с 18 марта из-за коронавируса, а с 1 июня открыли для посещения, но с некоторыми ограничениями.
"Искателей радиационного экстрима правоохранители обнаружили вблизи отселенного города Припять. Все пять человек незаконно проникли в зону отчуждения минуя контрольно-пропускные пункты, чем нарушили требования радиационной безопасности. Ими оказались жители Луцка, Днепра, Полтавы, Чернигова и Николаева", - говорится в сообщении.
В отношении сталкеров были составлены административные протоколы, им грозит штраф.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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