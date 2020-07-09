Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574119570.html
Военнослужащих могут освободить от пошлины на права категорий D и D1
Российских военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, могут освободить от уплаты госпошлины за получение национального водительского удостоверения... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:43
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156314/64/1563146483_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_a454ad617957fd8c712f60d324ae0778.jpg
https://ria.ru/20200707/1574030632.html
https://ria.ru/20191101/1560462759.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156314/64/1563146483_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_a454ad617957fd8c712f60d324ae0778.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156314/64/1563146483_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_03534c6145299e0a20b68d91584aa8de.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156314/64/1563146483_1024:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_54dd4e9025df804c2c1051b4d7130317.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, в мире

Военнослужащих могут освободить от пошлины на права категорий D и D1

15:43 09.07.2020
158
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПостроение солдат
Построение солдат
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российских военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, могут освободить от уплаты госпошлины за получение национального водительского удостоверения категорий D и D1, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Предлагается освободить от уплаты госпошлины военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, за выдачу им национального водительского удостоверения категории "D" и подкатегории "D1", - говорится в пояснительной записке.
Девушки возле окна выдачи водительских удостоверений в МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области
7 июля, 22:21
В МВД предложили изменить водительские права и ПТС
Также предлагается от уплаты пошлины освободить граждан, получивших по направлению военного комиссариата военно-учетную специальность (ВУС) тракториста-машиниста или тракториста.
"Подготовка по ВУС солдат, матросов, сержантов и старшин по направлению военного комиссариата относится к обязательной для граждан форме подготовки, а мероприятия подготовки по ВУС являются расходным обязательством Российской Федерации", - поясняют авторы.
Сотрудник ГИБДД во время регистрации транспортного средства
1 ноября 2019, 00:15
В России в обязательном порядке начали выдавать электронные ПТС
Они также отмечают, что в соответствии с действующим законодательством право на управление транспортными средствами подтверждается водительским удостоверением, за выдачу которого взимается государственная пошлина в размере 2 или 3 тысяч рублей, а право на управление самоходными машинами - удостоверением тракториста-машиниста (тракториста), за выдачу которого также взымается госпошлина 500 или 2 тысячи рублей. Авторы законопроекта полагают, что указанные суммы для граждан, подлежащих призыву на военную службу, как правило, не имеющих собственного заработка, являются существенными, а их взимание является социально несправедливым и не способствует повышению престижа прохождения военной службы по призыву.
"Законопроект имеет социальную значимость в условиях сокращения доходов части населения в связи с реализацией ограничительных и иных мероприятий, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). С учетом изложенного правительство Российской Федерации законопроект поддерживает", - говорится в отзыве кабмина на законопроект.
400002
Обсудить 0
РоссияВ мире
Рекомендуем
Колесо обозрения в Припяти
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали пять сталкеров
Минск
В Белоруссии задержали бывшего главу финмилиции
Здание Международного комитета Красного Креста в Женеве
МККК и ООН направили в Донбасс гуманитарную помощь
Инаугурация губернатора Владимирской области Владимира Сипягина
Владимирский губернатор отказался увольняться из-за дела Фургала
Вид на Русский мост с Токаревской кошки во Владивостоке
Росприроднадзор проверит данные о загрязнении моря во Владивостоке
Конная прогулка на территории пастбища Абаго Северного отдела Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова
Кавказский заповедник снял все ограничения на открытых летних маршрутах
Казань
Названы регионы, возглавившие рейтинг состояния инвестклимата
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Мишустин призвал Росреестр обсудить вопрос оцифровки земель
Комплекс ПВО
"Может защищать от метеоритов". Focus рассказал о российском "Прометее"
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1154
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена
Сотрудник ФСБ России
Госдума поддержала запрет для ФСБ на разглашение профессиональной тайны
Приборная панель автомобиля
Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час
Журналист Аркадий Бабченко во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 31 мая 2018 года
В СЖР прокомментировали включение Бабченко в список экстремистов
Въезд в г.Химки со стороны Москвы
Спутники отслеживают ликвидацию разлива нефтепродуктов в Химках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46В Роскачестве назвали надпись "бездрожжевой хлеб" маркетинговой уловкой
08:46В Приморье усилят бригады медиков из-за задержек в прибытии скорых
08:42В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
08:41На Ямале продлили режим самоизоляции
08:39Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
Лента новостейМолния