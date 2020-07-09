Военнослужащих могут освободить от пошлины на права категорий D и D1

Они также отмечают, что в соответствии с действующим законодательством право на управление транспортными средствами подтверждается водительским удостоверением, за выдачу которого взимается государственная пошлина в размере 2 или 3 тысяч рублей, а право на управление самоходными машинами - удостоверением тракториста-машиниста (тракториста), за выдачу которого также взымается госпошлина 500 или 2 тысячи рублей. Авторы законопроекта полагают, что указанные суммы для граждан, подлежащих призыву на военную службу, как правило, не имеющих собственного заработка, являются существенными, а их взимание является социально несправедливым и не способствует повышению престижа прохождения военной службы по призыву.